Почему в The Sims 4 нет машин и бильярда: инсайдер назвал неожиданную причину

Сообщество регулярно просит разработчиков добавить в игру автомобили, возможность создавать музыкальные группы, отели или хотя бы вернуть бильярдные столы. Как выяснилось благодаря недавней утечке, студия Maxis, вероятно, никогда не реализует эти запросы, и причина кроется в подходе к аналитике.

Информацией на форуме ATRL поделился пользователь под ником gloamingtheplain, который утверждает, что является бывшим разработчиком студии Firemonkeys и ранее сотрудничал с Maxis. По его словам, руководство принимает решения о добавлении контента, опираясь почти исключительно на статистику использования функций в предыдущих частях серии, особенно в The Sims 3. Если данные показывают, что игроки редко взаимодействовали с каким-либо объектом в прошлом, компания отказывается тратить ресурсы на его воссоздание в актуальной версии.

Источник привел в пример бильярдные столы, которые отсутствуют в четвертой части. Внутренние отчеты Electronic Arts показали низкий интерес аудитории к этому предмету в The Sims 3, поэтому его отнесли к категории контента с высокой стоимостью разработки и низкой ценностью для игрока. Аналогичная ситуация сложилась с карьерой поп-звезды и музыкальными группами. Идеи по их внедрению предлагались дизайнерами, но отвергались менеджментом из-за того, что в предыдущих играх эти механики не пользовались массовой популярностью.

Особенно остро стоит вопрос с автомобилями, которые стали одним из главных маркетинговых преимуществ конкурента inZOI. Инсайдер объясняет отсутствие личного транспорта в The Sims 4 тем, что в третьей части игроки статистически чаще пользовались услугами такси. Разработчики отмечают, что убедить руководство внедрить новую функцию без позитивных исторических данных практически невозможно. При этом фанаты в комментариях справедливо замечают, что низкая популярность механик в прошлом могла быть вызвана их неудобной реализацией, а не отсутствием желания играть с ними, однако издатель продолжает ориентироваться исключительно на сухие цифры старых отчетов.