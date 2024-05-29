Похоже, разработчики The Sims 4 задумались о введении наград за ежедневный вход в игру

Студия Maxis, ответственная за разработку популярного симулятора жизни The Sims 4, по всей видимости, готовится к запуску новой системы поощрений для преданных игроков. Хотя официального анонса пока не было, внимательные фанаты обнаружили в игровых файлах после недавнего обновления от 28 мая ассеты, намекающие на скорое введение ежедневных наград за вход в игру.
Судя по найденной информации, для получения бонусов игрокам будет достаточно просто запускать The Sims 4 каждый день, без необходимости выполнять какие-либо дополнительные задания или активности. Однако некоторые особые награды будут выдаваться только при условии многократного входа в игру в течение одной недели.
На данный момент система наград рассчитана на четыре недели. Первая неделя предлагает три различных бонуса, вторая и третья — по два, а в четвёртую неделю игроки смогут получить только одну награду. Среди предметов, которые можно будет заработать ежедневными входами в игру, присутствуют мини-холодильник, дартс, кулон, новая причёска, торговый автомат и декоративная подушка. Кроме того, на третьей неделе игроки получат возможность разблокировать специальную черту характера для своих симов, ускоряющую освоение часто практикуемых навыков.
10 лет спустя // Игорь Приварников