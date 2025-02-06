Психолог похвалил The Sims 4 за реалистичную передачу чувств персонажей

The Sims 4 уже десять лет остается одной из самых популярных симуляторов жизни, но насколько точно она передает реальные эмоции и поведение людей? Этот вопрос изучила профессиональный психолог Одри Танг, которая отметила, что, несмотря на игровую условность, разработчики действительно постарались сделать поведение симов похожим на настоящее.

Доктор Танг проанализировала эмоциональную систему в The Sims 4, включая настроение, личностные черты и влияние окружающей среды. По ее словам, многие аспекты в игре реалистичны с психологической точки зрения. Например, подбадривание себя перед зеркалом действительно помогает повысить уверенность в себе, а хорошая еда способна временно облегчить стресс или горе. Это не всегда рабочее методы борьбы со стрессом и даже этот момент передается в игре, когда симу не всегда становится лучше от привычных приятных действий.

При этом некоторые игровые механики, например смерть от смеха, в реальности маловероятны, но в целом баланс между реализмом и условностями сохранен. По мнению Танг, разработчики вложили немало усилий, чтобы создать убедительную симуляцию эмоциональных реакций.

Еще один аспект, который отметила Одри Танг, — это схожесть системы потребностей в The Sims 4 с пирамидой Маслоу. Хотя сама теория Маслоу не является строго научно доказанной, она дает представление о иерархии человеческих мотиваций. В игре, как и в жизни, удовлетворение базовых нужд стоит на первом месте, и сим не сможет заняться чем-то интересным, пока не решит более насущные проблемы. Например, уставший персонаж не станет репетировать музыку, а голодный — не захочет изучать новый навык.

Психолог также обратила внимание на механики горевания. В The Sims 4 еда или развлечения могут временно смягчить скорбь, но сам процесс утраты занимает больше времени и зависит от индивидуальных особенностей персонажа. Это особенно заметно в Life & Death Expansion Pack, где добавлены разные стили переживания потери. Хотя The Sims 4 не является строгим психологическим симулятором, доктор Танг подчеркивает, что игра пытается максимально точно передать ключевые эмоциональные процессы. Разработчики уделяют внимание поведению персонажей, делая их реакции правдоподобными и близкими к реальной жизни.