Разбогатейте, сдавая дома в аренду: геймплейный трейлер дополнения For Rent для The Sims 4

Крупное расширение For Rent для The Sims 4 дожило до нового трейлера - на этот раз с геймплейными кадрами.

Дебютирующее 7 декабря расширение к самому популярному симулятору жизни позволит игрокам стать управляющим жильем в вымышленном регионе Томаранг, созданном по образцу Таиланда.

В грядущем DLC игроки смогут инвестировать средства в жилые участки, сдаваемые в аренду. Игроки будут самостоятельно определять условия аренды. Важно отметить, что владельцы смогут жить в одном здании с арендаторами, которых в данной локации может быть много. Соответствующий дизайн квартир будет влиять на звездность, что отразится на популярности объекта.

Как и подобает хорошему управляющему недвижимостью, мы будем заботиться о регулярных беседах, присматривать за имуществом и следить за тем, чтобы арендная плата вносилась вовремя. Симы, живущие в одном здании, будут общаться друг с другом в общих помещениях или на мероприятиях, иногда устанавливая близкие отношения. Однако они также будут искать "компромат" друг на друга, подслушивая и совершая взломы. Опоздавшие с оплатой квартиры получат урок от игроков: мы сможем раздавать им напоминания, изымать их имущество и, в крайнем случае, расторгать договор аренды.

The Sims 4 For Rent выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.