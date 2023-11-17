Разбогатейте, сдавая дома в аренду: геймплейный трейлер дополнения For Rent для The Sims 4

Крупное расширение For Rent для The Sims 4 дожило до нового трейлера - на этот раз с геймплейными кадрами.
Дебютирующее 7 декабря расширение к самому популярному симулятору жизни позволит игрокам стать управляющим жильем в вымышленном регионе Томаранг, созданном по образцу Таиланда.
В грядущем DLC игроки смогут инвестировать средства в жилые участки, сдаваемые в аренду. Игроки будут самостоятельно определять условия аренды. Важно отметить, что владельцы смогут жить в одном здании с арендаторами, которых в данной локации может быть много. Соответствующий дизайн квартир будет влиять на звездность, что отразится на популярности объекта.
Как и подобает хорошему управляющему недвижимостью, мы будем заботиться о регулярных беседах, присматривать за имуществом и следить за тем, чтобы арендная плата вносилась вовремя. Симы, живущие в одном здании, будут общаться друг с другом в общих помещениях или на мероприятиях, иногда устанавливая близкие отношения. Однако они также будут искать "компромат" друг на друга, подслушивая и совершая взломы. Опоздавшие с оплатой квартиры получат урок от игроков: мы сможем раздавать им напоминания, изымать их имущество и, в крайнем случае, расторгать договор аренды.
The Sims 4 For Rent выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.
А стоить наверное будет как одна неплохая инди в стиме.
Кому не пофиг? Я вот скачаю, пройду с торрента.
Нет, я всё ещё сомневаюсь в балансе.
Когда у сима есть большой дом, это значит, что игрок уже раскачал карьеру или навык для заработка денег. А без DLC соседи платят копейки.
Где The Sims 5? Задолбали DLC клепать без конца.