ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 16 541 оценка

Разработчики The Sims 4 обещают наконец-то заняться исправлением игры, устранив баги с детьми-призраками и другие ошибки

Gutsz Gutsz

Компания Electronic Arts и студия Maxis наконец-то признали весьма плачевное техническое состояние базовой версии The Sims 4. Команда разработчиков выделали целых восемь недель на «генеральную уборку» в симуляторе жизни. Издатель уверяет игроков, что их отзывы были "услышаны", теперь они сосредоточатся на повышении стабильность игры.

Первый шаг к этому уже был сделан. Игра получила крупный патч для базовой версии. Помимо десятков исправлений, он добавил:

  • детскую площадку для активностей под открытым небом;
  • новую социальную опцию «поиграть в воображаемую игру» для малышей и детей;
  • экспериментальный параметр «ускорение памяти» в настройках (его нужно включить вручную) — он должен немного снизить нагрузку и микроподвисания на ПК.

Главное же — объёмный список фиксов. Среди заметных:

  • питомцы больше не «ломаются» (деформируются), когда после взросления отправляются с семьёй на другой участок;
  • дети, погибшие от перегрева или переохлаждения, теперь корректно отображаются как призраки;
  • ряд исправлений для взаимодействий, маршрутизации симов, редких вылетов и просадок производительности.

EA также объявила о второй волне исправлений в октябре и попросила игроков голосовать за самые болезненные баги в официальном разделе багрепортов: апвоуты помогут расставить приоритеты. Если до октябрьского «прач-листа» часть лидирующих проблем не успеют закрыть, студия обещает отдельно отчитаться о прогрессе.

Отдельно напомним: параллельно с поддержкой The Sims 4 издатель расширяет франшизу — в работе находится полнометражная экранизация. Продюсеры описывают её тон как «где-то между “Лего. Фильмом” и “Барби”», а актуальные детали мы уже разбирали здесь:

Фильм по мотивам The Sims всё ещё в производстве - создатели нацелились на смесь "Лего. Фильм" и "Барби"

В ближайшие недели The Sims 4 будет получать патчи качества жизни и точечные улучшения производительности, без крупных геймплейных добавок. Если игра у вас «подламывается», попробуйте включить «ускорение памяти» в настройках, обновить моды (при их наличии).

8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Offn

Не прошло и года...
А, нет... Прошло 11...

1