Разработчики The Sims 4 выпускают новые дополнения для The Sims 4: Уютная Загородная Жизнь и Стильный Глэм!

Студия Maxis радует поклонников The Sims 4 двумя новыми, очаровательными дополнениями, идеально подходящими для обновления как интерьера, так и внешности ваших симов! Забудьте о глобальных расширениях – на этот раз вас ждут два компактных, но насыщенных DLC-комплекта: "Glamourous Glow-Up" и "Rustic Retreat".

Glamourous Glow-Up «Сияющий Глэм»

Поднимите макияж ваших симов на совершенно новый уровень! Этот набор предлагает широкий выбор косметических средств, позволяющих создать неповторимый образ. От совершенного тонального крема и скульптурирующих средств до хайлайтера, придающего коже сияние, и даже искусственных веснушек и родинок – возможности для экспериментов безграничны! Разбудите внутреннюю звезду ваших симов и создайте образ, который покорит всех!

Rustic Retreat «Загородный Уют»

Преобразите прихожую вашего дома с помощью этого уютного набора, который предлагает широкий ассортимент мебели, декоративных элементов, напольных и настенных покрытий, идеально подходящих для создания стильной и функциональной прихожей в загородном стиле. Отлично подойдет для симов, живущих на ранчо, любящих садоводство или активный отдых на природе. Создайте атмосферу тепла и уюта, которая будет радовать глаз каждого, кто войдет в ваш дом!