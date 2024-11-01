Разработчики The Sims 4 выпустили дополнение "Жизнь и Смерть", где можно построить карьеру в загробном мире

В The Sims 4 появилось новое дополнение «Жизнь и смерть», которое добавляет в игру целый пласт мистического контента. Теперь симы смогут не только жить полной жизнью, но и продолжить свои приключения после неё — уже в виде призраков.

Разработчики подготовили несколько карьерных путей для тех, кто решит связать свою жизнь со смертью. Можно стать ритуальным агентом, патологоанатомом или распорядителем похорон. А самые амбициозные начнут карьеру стажёром самой Смерти и, глядишь, дорастут до главного по загробному миру.

Ну и куда же без завещаний и пышных похорон? В дополнении появилась возможность как следует распорядиться своим наследством, а потом посмотреть на результаты уже в призрачном обличье. Кстати, о призраках — они получили набор особых способностей, которые можно развивать.

Для всей этой мистической кутерьмы разработчики создали новый городок — Вранбург. В Вороновом Гнезде можно устроить жутковатый шабаш, в Долине Скорби — пофилософствовать о бренности бытия, а в Шепчущей лощине — заняться раскопками древностей или потанцевать при луне.