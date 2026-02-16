Слух: Electronic Arts планирует превратить The Sims 4 в игру-сервис

В сети появилась новая информация о проекте под кодовым названием Project X, который в сообществе фанатов уже окрестили The Sims 4.5. Источником сведений выступил пользователь форума, который ранее верно предсказал детали недавнего дополнения. Согласно утечке, грядущие изменения в развитии франшизы могут вызвать неоднозначную реакцию у аудитории, особенно на фоне перехода компании под крыло Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Инсайдер утверждает, что Electronic Arts готовится к масштабной реструктуризации бренда. Главной целью новой стратегии называется оптимизация расходов на производство при одновременном увеличении прибыли. Студия Maxis, традиционно отвечающая за разработку симулятора жизни, рискует потерять значительную часть своей творческой независимости. Предполагается, что издатель намерен взять на себя прямое управление созданием контента, его распространением и всеми аспектами монетизации будущих проектов.

Особое внимание в утечке уделяется смене экономической модели. Сообщается, что экосистема The Sims будет все больше смещаться в сторону игры-сервиса. Рассматриваются возможности внедрения подписок, внутренних магазинов и виртуальной валюты. В качестве примера нового подхода приводится интеграция популярных расширений, таких как Кошки и собаки, непосредственно в базовую версию новой игры. Однако вместо продажи крупных DLC издатель якобы планирует зарабатывать на множестве мелких платных наборов для питомцев и другого контента.

В документах также упоминается борьба с пиратством и работа с сообществом моддеров. EA может официально внедрить популярные модификации в игру под видом DLC от создателей, переложив техническую поддержку на авторов контента. На данный момент официальных подтверждений этой информации нет, так как издатель, вероятно, воздерживается от громких анонсов до окончательного завершения сделки по продаже компании.