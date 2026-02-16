ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 17 059 оценок

Слух: Electronic Arts планирует превратить The Sims 4 в игру-сервис

Extor Menoger Extor Menoger

В сети появилась новая информация о проекте под кодовым названием Project X, который в сообществе фанатов уже окрестили The Sims 4.5. Источником сведений выступил пользователь форума, который ранее верно предсказал детали недавнего дополнения. Согласно утечке, грядущие изменения в развитии франшизы могут вызвать неоднозначную реакцию у аудитории, особенно на фоне перехода компании под крыло Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Инсайдер утверждает, что Electronic Arts готовится к масштабной реструктуризации бренда. Главной целью новой стратегии называется оптимизация расходов на производство при одновременном увеличении прибыли. Студия Maxis, традиционно отвечающая за разработку симулятора жизни, рискует потерять значительную часть своей творческой независимости. Предполагается, что издатель намерен взять на себя прямое управление созданием контента, его распространением и всеми аспектами монетизации будущих проектов.

Особое внимание в утечке уделяется смене экономической модели. Сообщается, что экосистема The Sims будет все больше смещаться в сторону игры-сервиса. Рассматриваются возможности внедрения подписок, внутренних магазинов и виртуальной валюты. В качестве примера нового подхода приводится интеграция популярных расширений, таких как Кошки и собаки, непосредственно в базовую версию новой игры. Однако вместо продажи крупных DLC издатель якобы планирует зарабатывать на множестве мелких платных наборов для питомцев и другого контента.

В документах также упоминается борьба с пиратством и работа с сообществом моддеров. EA может официально внедрить популярные модификации в игру под видом DLC от создателей, переложив техническую поддержку на авторов контента. На данный момент официальных подтверждений этой информации нет, так как издатель, вероятно, воздерживается от громких анонсов до окончательного завершения сделки по продаже компании.

7
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
WycTpblu

А сейчас это что? Они хоть помнят, что из себя дефолтный симс 4 представляет? это буквально пустая игра и 90% контента идёт в длс

5
TerryTrix

Точнее 99% контента!

1
D4GoldenHour

А какое соотношение ты ожидал? DLC навыпускали кучу за годы. Сейчас конечно будет 10к90. Но это не значит, что базовая игра пустая.
Взять к примеру BF3. Соотношение контента в базовой против всех DLC - 30 к 70.

Real Slim Shady

То есть до вас сейчас только дошло?)

2
lowkek

То есть то, что сейчас весь пак длс у них стоит около 1500 баксов - это ещё не "сервис"? Они планируют донатную валюту ввести?

2
TerryTrix

ИМЕННО!!! ВМЕСТЕ С SIMS PASS!

1
TerryTrix

Так они её УЖЕ давно превратили в игру сервис! Тоже мне новость.

1
Retro_Gamer

Каким образом они собираются сделать из игры-сервиса игру-сервис?

Каждый скин или предмет будет продаваться за реальные деньги? Гениально.

TerryTrix

Сделают что-то в духе The Sims FreePlay для ПК!

1
MrGlitch 2077

Кто играет в это фо?

Diablonos

Девушка, которой у тебя никогда не будет.

MrGlitch 2077

Это на подобии тамагочи?

Diablonos

По чем хиджаб?