The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 17 019 оценок

Создатель откровенного мода для The Sims 4 заявил что его запускают около 400 тысяч раз в день

IKarasik IKarasik

Один из самых известных и обсуждаемых модов для The Sims 4 — откровенный WickedWhims — оказался куда популярнее, чем многие могли предполагать. По словам его автора, известного под ником Turbodriver, мод ежедневно запускается примерно 400 тысяч раз.

Об этом разработчик рассказал в интервью немецкому изданию Taz. По его словам, статистика основана на количестве обращений к серверу: каждый запуск игры с установленным модом фиксируется автоматически.

«В среднем — около 400 тысяч человек в день. Я сам с трудом в это верю, но это правда», — отметил Turbodriver.

WickedWhims давно вышел за рамки простого удаления цензуры. Мод добавляет в The Sims 4 расширенные механики, связанные с интимной жизнью персонажей: контрацепцию, менструальные циклы, заболевания, передающиеся половым путём, и более детальную симуляцию отношений. Для игроков, которым важна глубина систем, но не откровенный контент, позже появился отдельный проект WonderfulWhims, лишённый эротических сцен.

The Sims 4 "WickedWhims - секс мод на русском" [v187.13 | v185e]

Сравнить эти цифры с общей аудиторией The Sims 4 непросто. EA не раскрывает ежедневную активность игроков, а данные Steam отражают лишь часть аудитории, так как игра долгое время распространялась через EA App и доступна на консолях, где моды не поддерживаются. Тем не менее даже без точного контекста показатель в 400 тысяч запусков в сутки делает WickedWhims одним из самых успешных пользовательских модов в истории серии.



Комментарии:  6
Mei li

Суть тут простая на самом деле: с этим модом хотя бы немного веселее играть в The Sims 4, если же играть без модов, даже если есть все DLC, то игра очень скучная по геймплею, особенно в сравнении с The Sims 3.


BattleEffect

Мододелы следят за нами


Giggity

есть что скрывать?


BattleEffect Giggity

данные банковской карты

пароль от великолепного сайта плэйграундточкару

геолокация закопанной дамы лёгкого поведения


TerryTrix

Не удивительно! + Лайк за отсылку на картинке на My Sims и The Sims 3)


Diablonos

А он следит за этим? А значит собирает инфу своим модом, непосредственно с компов пользователей. Что есче он знает?