Создатель откровенного мода для The Sims 4 заявил что его запускают около 400 тысяч раз в день

Один из самых известных и обсуждаемых модов для The Sims 4 — откровенный WickedWhims — оказался куда популярнее, чем многие могли предполагать. По словам его автора, известного под ником Turbodriver, мод ежедневно запускается примерно 400 тысяч раз.

Об этом разработчик рассказал в интервью немецкому изданию Taz. По его словам, статистика основана на количестве обращений к серверу: каждый запуск игры с установленным модом фиксируется автоматически.

«В среднем — около 400 тысяч человек в день. Я сам с трудом в это верю, но это правда», — отметил Turbodriver.

WickedWhims давно вышел за рамки простого удаления цензуры. Мод добавляет в The Sims 4 расширенные механики, связанные с интимной жизнью персонажей: контрацепцию, менструальные циклы, заболевания, передающиеся половым путём, и более детальную симуляцию отношений. Для игроков, которым важна глубина систем, но не откровенный контент, позже появился отдельный проект — WonderfulWhims, лишённый эротических сцен.

Сравнить эти цифры с общей аудиторией The Sims 4 непросто. EA не раскрывает ежедневную активность игроков, а данные Steam отражают лишь часть аудитории, так как игра долгое время распространялась через EA App и доступна на консолях, где моды не поддерживаются. Тем не менее даже без точного контекста показатель в 400 тысяч запусков в сутки делает WickedWhims одним из самых успешных пользовательских модов в истории серии.