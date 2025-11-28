ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 16 957 оценок

Создатель секс-мода для The Sims 4 в шоке от того, сколько человек использует его каждый день в игре

2BLaraSex 2BLaraSex

Представьте виртуальный мир, где ваши персонажи живут не только работой и строительством домов, но и полноценной - и откровенной - личной жизнью. Именно это на протяжении восьми лет предлагает мод WickedWhims для The Sims 4, и, как выяснилось, его аудитория сопоставима с населением крупного города.

Создатель мода, известный под псевдонимом Turbodriver, в интервью журналу ROMchip признался, что цифры использования его творения повергли его в шок. По его данным, ежедневно мод используют около 300 000 человек.

У меня около 300 000 ежедневных игроков. Это ненормально, это безумие. Я даже не понимаю, почему это число такое большое, потому что это больше, чем у большинства игр.

Столь точную статистику разработчик получил благодаря системе проверки обновлений. Мод ежедневно связывается с сервером при запуске игры, чтобы уведомить пользователя о новой версии. Подсчет уникальных подключений и показал феноменальную цифру в 300 000 активных пользователей в день.

Стоит отметить, что эта цифра, вероятно, включает и пользователей WonderfulWhims - более мягкой версии мода от того же создателя, которая убирает откровенный контент, но оставляет реалистичные системы отношений.

О чем говорят эти цифры? О том, что игроки давно и серьезно хотят более глубокой и правдивой симуляции жизни, чем та, которую предлагают разработчики. История WickedWhims наглядно показывает: моды не просто добавляют новые функции, а могут кардинально менять всю игру и создавать целые субкультуры.

41
45
Комментарии:  45
Ваш комментарий
ZAUSA
У меня около 300 000 ежедневных игроков. Это ненормально, это безумие. Я даже не понимаю, почему это число такое большое, потому что это больше, чем у большинства игр.

Да-да, не понимает он.

17
Игнатий Лапкин

Ну так секс это очень популярная штука😁

11
Neko-Aheron

Ну так этот мод сделал эту игру популярнее в разы. Хотя я больше мод на насилие люблю )

10
ant 36436

В какие разы, миллионы просто играют в неё и не знают про моды. Особенно на консолях.

1
Игнатий Лапкин

Ах ты маленький насильник😏

6
Беккер5443

А я больше на ДП которого нет 😏

Иваныч из Тулы
Я даже не понимаю, почему это число такое большое

Лукавит хлопец, все всё понимают, почему секс-мод популярен.

8
Аристов--Черный

Кому чего не хватает, то и сублимируем в играх. Наверняка людей без развитой личной жизни привлекают такие симуляции и чем они подробнее, тем больше вовлекают игрока. Популярность таких вещей в эпоху одиноких индивидуалистов вполне понятна.

Читая заголовок, я думал что шок будет от слишком малого количества. Многие хотят секса и романтики, даже когда это неуместно в игре, например недавнее обсуждение мода для Киберпанк 2077. Так что это вполне закономерная картина. Задуматься заставляет, но шокироваться точно не выходит.

6
Артем Lion

почему, мне тоже девки не дают, из-за внехи, целочка в таком возрасте

5
Olezha180

Lox

6
Артем Lion Olezha180

ты, без внешки так же нецелованные ходили бы, умники мамкины

3
AnusKakus

никогда не поздно стать бача бази. хотя думаю уже поздно.но все равно найдутся любители тех кто постарше 🤣

ZNGRU

ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО.

4
Tecsun7

Так точно!

6
lucsses

Соскучился геймер по нормальным женским формам! Кругом одна фем блевотина уродующая женщин.

3
Kalaka Whitewing

Там ещё есть мод на подключение игрушек, если не в этом же. Надо будет как-нибудь всё это дело опробовать.

2
Sickofitall

А откуда он знает онлайн своего мода? Вшил в него что-то отслеживающее?

2
нитгитлистер

статистика скачиваний как-то более адекватней под ответ подходит

2BLaraSex

Написано же - при запуске игры мод проверяет обновление. То есть в день автор получает 300 тысяч запросов на проверку обновления от 300 тысяч игроков.

3
Sickofitall нитгитлистер
статистика скачиваний как-то более адекватней под ответ подходит

Вот-вот, точно!

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ