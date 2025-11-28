Создатель секс-мода для The Sims 4 в шоке от того, сколько человек использует его каждый день в игре

Представьте виртуальный мир, где ваши персонажи живут не только работой и строительством домов, но и полноценной - и откровенной - личной жизнью. Именно это на протяжении восьми лет предлагает мод WickedWhims для The Sims 4, и, как выяснилось, его аудитория сопоставима с населением крупного города.
Создатель мода, известный под псевдонимом Turbodriver, в интервью журналу ROMchip признался, что цифры использования его творения повергли его в шок. По его данным, ежедневно мод используют около 300 000 человек.
У меня около 300 000 ежедневных игроков. Это ненормально, это безумие. Я даже не понимаю, почему это число такое большое, потому что это больше, чем у большинства игр.
Столь точную статистику разработчик получил благодаря системе проверки обновлений. Мод ежедневно связывается с сервером при запуске игры, чтобы уведомить пользователя о новой версии. Подсчет уникальных подключений и показал феноменальную цифру в 300 000 активных пользователей в день.
Стоит отметить, что эта цифра, вероятно, включает и пользователей WonderfulWhims - более мягкой версии мода от того же создателя, которая убирает откровенный контент, но оставляет реалистичные системы отношений.
О чем говорят эти цифры? О том, что игроки давно и серьезно хотят более глубокой и правдивой симуляции жизни, чем та, которую предлагают разработчики. История WickedWhims наглядно показывает: моды не просто добавляют новые функции, а могут кардинально менять всю игру и создавать целые субкультуры.
Ну так этот мод сделал эту игру популярнее в разы. Хотя я больше мод на насилие люблю )
В какие разы, миллионы просто играют в неё и не знают про моды. Особенно на консолях.
Лукавит хлопец, все всё понимают, почему секс-мод популярен.
Кому чего не хватает, то и сублимируем в играх. Наверняка людей без развитой личной жизни привлекают такие симуляции и чем они подробнее, тем больше вовлекают игрока. Популярность таких вещей в эпоху одиноких индивидуалистов вполне понятна.
Читая заголовок, я думал что шок будет от слишком малого количества. Многие хотят секса и романтики, даже когда это неуместно в игре, например недавнее обсуждение мода для Киберпанк 2077. Так что это вполне закономерная картина. Задуматься заставляет, но шокироваться точно не выходит.
Соскучился геймер по нормальным женским формам! Кругом одна фем блевотина уродующая женщин.
Там ещё есть мод на подключение игрушек, если не в этом же. Надо будет как-нибудь всё это дело опробовать.
А откуда он знает онлайн своего мода? Вшил в него что-то отслеживающее?
статистика скачиваний как-то более адекватней под ответ подходит
Написано же - при запуске игры мод проверяет обновление. То есть в день автор получает 300 тысяч запросов на проверку обновления от 300 тысяч игроков.
