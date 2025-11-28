Создатель секс-мода для The Sims 4 в шоке от того, сколько человек использует его каждый день в игре

Представьте виртуальный мир, где ваши персонажи живут не только работой и строительством домов, но и полноценной - и откровенной - личной жизнью. Именно это на протяжении восьми лет предлагает мод WickedWhims для The Sims 4, и, как выяснилось, его аудитория сопоставима с населением крупного города.

Создатель мода, известный под псевдонимом Turbodriver, в интервью журналу ROMchip признался, что цифры использования его творения повергли его в шок. По его данным, ежедневно мод используют около 300 000 человек.

У меня около 300 000 ежедневных игроков. Это ненормально, это безумие. Я даже не понимаю, почему это число такое большое, потому что это больше, чем у большинства игр.

Столь точную статистику разработчик получил благодаря системе проверки обновлений. Мод ежедневно связывается с сервером при запуске игры, чтобы уведомить пользователя о новой версии. Подсчет уникальных подключений и показал феноменальную цифру в 300 000 активных пользователей в день.

Стоит отметить, что эта цифра, вероятно, включает и пользователей WonderfulWhims - более мягкой версии мода от того же создателя, которая убирает откровенный контент, но оставляет реалистичные системы отношений.

О чем говорят эти цифры? О том, что игроки давно и серьезно хотят более глубокой и правдивой симуляции жизни, чем та, которую предлагают разработчики. История WickedWhims наглядно показывает: моды не просто добавляют новые функции, а могут кардинально менять всю игру и создавать целые субкультуры.