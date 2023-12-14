Создатели The Sims 4 объяснили, почему последнее обновление для игры стало лучшим за последние годы

Новый пакет For Rent («Сдается») для The Sims 4 является «самым впечатляющим» расширением игры и добавляет «новый геймплейный уровень» в симулятор жизни, по словам его разработчиков.
В интервью PCGamesN старший дизайнер The Sims 4 Джессика Крофт и ведущий продюсер Ребекка Дойл обсудили последнее обновление. В For Rent игроки могут создавать многоквартирные дома, взымать плату с проживания у квартиросъемщиков или же наоборот играть за жильцов, живущими в арендуемой квартире.
Когда был задан вопрос, можно ли For Rent самым большим расширением на сегодняшний день, Крофт ответила, что «определенно потребовалось много работы» и что это самое большое с точки зрения нововведений расширение для игры. По ее словам, аддон также добавляет «новый геймплейный уровень».
Сам пакет получил неоднозначные отзывы фанатов: некоторые были рады взять на себя новые обязанности, которые предлагает расширение, а другие подмечали, что «Сдается» слишком похож на пакет «Жизнь в городе», выпущенный семь лет назад.
Лучшее? Потому что они собираются продавать это DLC за 70$?
И собственно ничего нового. Я вот прекрасно помню, что подобное было в Sims 3, а возможно ещё и в Sims 2(поправьте, если память подводит).
Стагнация налицо.
Ждём выходы Life By You и inZOI. Может хоть какая-то конкуренция заставит Maxis хоть немного реально развивать игру. А то уже игра обретает славу фифы, где от игры к игре ничего толком не меняется кроме ценника на одни и те же dlc.