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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.6 9 290 оценок

Спустя десятилетие разработчики The Sims 4 наконец-то всерьёз займутся доработкой игры

Lunersun
Новости

Студия Maxis, ответственная за разработку симулятора жизни The Sims 4, наконец-то всерьёз возьмется за техническое состояние игры. Несмотря на то, что проекту уже почти 10 лет, и за это время для него вышло множество дополнений и наборов контента на общую сумму более $1200, разработчики признали, что пришло время уделить внимание не только новым функциям, но и качеству основного игрового опыта.

В открытом обращении к игрокам представители Maxis сообщили, что в связи с растущим недовольством пользователей техническим состоянием The Sims 4 была сформирована отдельная команда, которая займётся исключительно улучшением и оптимизацией игры. Это решение стало ответом на многочисленные жалобы игроков, которые справедливо отмечали, что разработчики продолжают добавлять новый контент, но при этом игнорируют старые баги и проблемы с производительностью.

Первым шагом на пути к обновлённой и улучшенной The Sims 4 станет масштабный патч, в который войдёт целый список исправлений багов разной степени тяжести. Кроме того, разработчики пообещали серьёзные улучшения производительности, включая снижение потребления памяти, уменьшение числа вылетов и повышение отзывчивости симуляции. Все эти изменения призваны сделать игровой процесс более стабильным и комфортным для пользователей.

Стоит отметить, что The Sims 4 имеет весьма впечатляющую аудиторию — по данным на прошлую весну, число игроков превысило 70 миллионов человек. Учитывая такую популярность, неудивительно, что разработчики наконец-то решили прислушаться к просьбам и жалобам своих преданных фанатов и всерьёз заняться техническим состоянием игры.

6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
AndrewSolt
5
Grizzly_GC

Ура товарищи!

2
Никита Дроздоvv

Вот бы вид от первого лица поправили

1
Пользователь ВКонтакте

а че с ней не так
нормально же работает // Максим Грибков

0
Eclair_93

Ну да, продали игру с допами на сумму 20-30к или сколько там уже, теперь можно и доработать.

0
Jarvis666

Уже не надо. inZOI придëт ей на смену))

0
xentart

Инзой хоть и выглядит хорошо,но она прям всем видом сообщает о том, что там выйдет кусок неоптимизированного кода. Хотя, пока игра не вышла, нет смысла судить за оптимизацию. Это ИМХО просто.

1
Hloort

Сомневаюсь. Часть любителей симулятора жизни конечно же пойдет туда. Но игра от корейцев, а значит стоит ждать кучу провокаций задонатить. Ну и нет у неё той души, что есть в Симс. Симс это не только создание своего персонажа и проживание им жизни, это целый мир. Безумный и сумасшедший. Там есть что исследовать и изучать. Инопланетяне, роботы, мистика... Можно существовать не только будучи человеком. А в inZOI явно ничего из этого не будет. Там будет просто виртуальная копия обычной жизни. Мэх.

0
Hloort

Странно... Что-то тут не так... Зачем им это делать, если они готовят новую часть? Зачем это делать, если фанаты могут остаться в старой игре, а не перейти в новую? Не, если они это делают без задней мысли, то такое я уважаю. Не бросили старую игрушку. Но как-то это не типично для EA. Скорее переделают какие-нибудь спорные элементы, что с повесткой не состыкуются.

0
Lunersun
если они готовят новую часть?

Писали же, что не собираются заменять четвёртую часть другой, а будут развивать сразу две игры параллельно. К тому же ещё неизвестно, что там за новая часть.

0