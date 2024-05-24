Спустя десятилетие разработчики The Sims 4 наконец-то всерьёз займутся доработкой игры

Студия Maxis, ответственная за разработку симулятора жизни The Sims 4, наконец-то всерьёз возьмется за техническое состояние игры. Несмотря на то, что проекту уже почти 10 лет, и за это время для него вышло множество дополнений и наборов контента на общую сумму более $1200, разработчики признали, что пришло время уделить внимание не только новым функциям, но и качеству основного игрового опыта.
В открытом обращении к игрокам представители Maxis сообщили, что в связи с растущим недовольством пользователей техническим состоянием The Sims 4 была сформирована отдельная команда, которая займётся исключительно улучшением и оптимизацией игры. Это решение стало ответом на многочисленные жалобы игроков, которые справедливо отмечали, что разработчики продолжают добавлять новый контент, но при этом игнорируют старые баги и проблемы с производительностью.
Первым шагом на пути к обновлённой и улучшенной The Sims 4 станет масштабный патч, в который войдёт целый список исправлений багов разной степени тяжести. Кроме того, разработчики пообещали серьёзные улучшения производительности, включая снижение потребления памяти, уменьшение числа вылетов и повышение отзывчивости симуляции. Все эти изменения призваны сделать игровой процесс более стабильным и комфортным для пользователей.
Стоит отметить, что The Sims 4 имеет весьма впечатляющую аудиторию — по данным на прошлую весну, число игроков превысило 70 миллионов человек. Учитывая такую популярность, неудивительно, что разработчики наконец-то решили прислушаться к просьбам и жалобам своих преданных фанатов и всерьёз заняться техническим состоянием игры.
Ура товарищи!
Вот бы вид от первого лица поправили
а че с ней не так
нормально же работает // Максим Грибков
Ну да, продали игру с допами на сумму 20-30к или сколько там уже, теперь можно и доработать.
Уже не надо. inZOI придëт ей на смену))
Инзой хоть и выглядит хорошо,но она прям всем видом сообщает о том, что там выйдет кусок неоптимизированного кода. Хотя, пока игра не вышла, нет смысла судить за оптимизацию. Это ИМХО просто.
Сомневаюсь. Часть любителей симулятора жизни конечно же пойдет туда. Но игра от корейцев, а значит стоит ждать кучу провокаций задонатить. Ну и нет у неё той души, что есть в Симс. Симс это не только создание своего персонажа и проживание им жизни, это целый мир. Безумный и сумасшедший. Там есть что исследовать и изучать. Инопланетяне, роботы, мистика... Можно существовать не только будучи человеком. А в inZOI явно ничего из этого не будет. Там будет просто виртуальная копия обычной жизни. Мэх.
Странно... Что-то тут не так... Зачем им это делать, если они готовят новую часть? Зачем это делать, если фанаты могут остаться в старой игре, а не перейти в новую? Не, если они это делают без задней мысли, то такое я уважаю. Не бросили старую игрушку. Но как-то это не типично для EA. Скорее переделают какие-нибудь спорные элементы, что с повесткой не состыкуются.
Писали же, что не собираются заменять четвёртую часть другой, а будут развивать сразу две игры параллельно. К тому же ещё неизвестно, что там за новая часть.