"Стрелы купидона" поразят The Sims 4: анонсировано новое дополнение о любви

Студия Maxis представила первый трейлер нового дополнения для The Sims 4 под названием «Стрелы купидона». Этот аддон, посвящённый теме любви и романтических отношений, не стал полной неожиданностью для фанатов игры — информация о нём просочилась в сеть ещё в середине июня, за две недели до официального анонса.
«Стрелы купидона» обещают значительно расширить возможности симов в сфере романтических отношений. Одним из ключевых нововведений станет приложение для знакомств, которое позволит симам находить потенциальных партнёров и организовывать с ними свидания. Игроки смогут планировать «свидания мечты», включающие в себя различные активности: от игр и пикников до более интимных моментов, таких как объятия в постели.
Разработчики уделили особое внимание механике развития отношений между симами. Теперь персонажи будут сближаться друг с другом в зависимости от своих интересов и предпринимаемых действий. По мере улучшения отношений и роста удовлетворенности ими игрокам будут открываться новые возможности взаимодействия между симами.
Дополнение также вводит ряд новых интимных действий, включая возможность исполнения чувственных танцев. Кроме того, симы смогут развивать новый навык — романтику, который откроет дополнительные действия для соблазнения других персонажей. Для тех, кто хочет монетизировать свои любовные познания, появится возможность подработки в качестве консультанта по отношениям.
И напоследок стоит отметить, что дополнение содержит в себе новый городок под названием Энаморада. Этот живописный уголок создан специально для романтических свиданий и занятий «вуху» — эвфемизмом, которым в серии The Sims традиционно обозначаются интимные отношения между персонажами.
Выход «Стрел купидона» запланирован на 25 июля 2024 года.
На это лучше не смотреть ибо может развиться импотенция.
игре 10 лет, давно пора новую выкатывать, а они клепают огрызок второй части..
Если бы не продавалось - то и не клепали бы.
Ну куда же без лесбух и сношающихся геев
Мерзость // Леди Мифаниия