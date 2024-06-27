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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.7 9 734 оценки

"Стрелы купидона" поразят The Sims 4: анонсировано новое дополнение о любви

Lunersun
Новости

Студия Maxis представила первый трейлер нового дополнения для The Sims 4 под названием «Стрелы купидона». Этот аддон, посвящённый теме любви и романтических отношений, не стал полной неожиданностью для фанатов игры — информация о нём просочилась в сеть ещё в середине июня, за две недели до официального анонса.

«Стрелы купидона» обещают значительно расширить возможности симов в сфере романтических отношений. Одним из ключевых нововведений станет приложение для знакомств, которое позволит симам находить потенциальных партнёров и организовывать с ними свидания. Игроки смогут планировать «свидания мечты», включающие в себя различные активности: от игр и пикников до более интимных моментов, таких как объятия в постели.

Разработчики уделили особое внимание механике развития отношений между симами. Теперь персонажи будут сближаться друг с другом в зависимости от своих интересов и предпринимаемых действий. По мере улучшения отношений и роста удовлетворенности ими игрокам будут открываться новые возможности взаимодействия между симами.

Дополнение также вводит ряд новых интимных действий, включая возможность исполнения чувственных танцев. Кроме того, симы смогут развивать новый навык — романтику, который откроет дополнительные действия для соблазнения других персонажей. Для тех, кто хочет монетизировать свои любовные познания, появится возможность подработки в качестве консультанта по отношениям.

И напоследок стоит отметить, что дополнение содержит в себе новый городок под названием Энаморада. Этот живописный уголок создан специально для романтических свиданий и занятий «вуху» — эвфемизмом, которым в серии The Sims традиционно обозначаются интимные отношения между персонажами.

Выход «Стрел купидона» запланирован на 25 июля 2024 года.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
MORDORR

На это лучше не смотреть ибо может развиться импотенция.

5
КристианПобединский

игре 10 лет, давно пора новую выкатывать, а они клепают огрызок второй части..

0
Кроллег

Если бы не продавалось - то и не клепали бы.

0
GullibleCelia

Ну куда же без лесбух и сношающихся геев

0
Пользователь ВКонтакте

Мерзость // Леди Мифаниия

-1