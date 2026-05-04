The Sims 4 берётся за кухню и рестораны: разработчики чинят одну из самых "хаотичных" систем игры

The Sims 4 снова возвращается к теме, которая годами вызывает у игроков одновременно смех и раздражение — к еде, напиткам и работе ресторанов. Разработчики официально сообщили, что готовят улучшения качества жизни и активно собирают обратную связь от сообщества, чтобы понять, где система ведёт себя логично, а где превращается в откровенный хаос.

На первый взгляд тема звучит бытово, но для The Sims именно такие детали формируют основу игрового опыта. Игроки уже давно отмечают, что приём пищи симами часто выглядит странно: персонажи могут игнорировать друг друга за общим столом или вести себя так, будто базовые социальные сценарии работают непредсказуемо. И в симуляторе жизни это особенно заметно — мелочи начинают раздражать сильнее, чем глобальные системы.

Отдельный фокус сейчас — система напитков. Разработчики подтвердили, что баг «Always Thirsty» уже в работе и его исправление ожидается в середине мая. Для многих игроков это один из тех технических нюансов, которые накапливаются и постепенно портят ощущение от повседневного геймплея, даже если игра в целом остаётся стабильной.

Не менее важная часть обновления — дополнение The Sims 4: Dine Out. Именно ресторанная система долгое время считалась одной из самых проблемных: от долгого ожидания заказов до странного поведения персонала. Сейчас разработчики фактически признают, что этот режим требует пересборки на уровне логики поведения симов, а не только косметических правок.

В каком-то смысле это типичная ситуация для долгоживущих сервисных игр: со временем базовые механики начинают «обрастать» багами и исключениями, которые сложно заметить на старте. И если в экшен-игре это терпимо, то в симуляторе жизни каждая неестественная реакция персонажа бросается в глаза.

Сейчас команда пытается вернуть системе питания то, чего ей явно не хватало последние годы — предсказуемости. И если им удастся довести это до ума, то повседневные сцены в The Sims снова начнут выглядеть не как набор странных анимационных случайностей, а как действительно живая симуляция.