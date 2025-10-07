The Sims 4: фанаты недовольны новой функцией в дополнении Adventure Awaits, которая стирает часы прогресса

Новое дополнение The Sims 4: Adventure Awaits привнесло в игру массу ностальгических элементов — от воображаемых друзей до новых приключений, однако один функционал вызвал бурное раздражение у игроков.

Как выяснили пользователи, при смене активного домохозяйства в игре полностью исчезают запланированные поезди — поездки, которые игроки могут тщательно настраивать, выбирая участников, место и время. “Стоит только переключиться на другую семью, и все запланированные выезды просто удаляются,” — пишет один из фанатов на официальном форуме EA.

Сначала сообщество решило, что это ошибка, но позже выяснилось — это задумка разработчиков. При попытке сменить домохозяйство игрок получает предупреждение: “Переход на другую семью отменит все текущие и запланированные поездки.”

“Это, конечно, не баг, но ужасное решение,” — возмущаются пользователи Reddit. Многие отмечают, что на подготовку таких событий уходит немало времени, и потерять всё одним кликом крайне неприятно.

Некоторые игроки даже предложили “начать массово репортить это как баг”, чтобы побудить EA пересмотреть механику. Однако пока разработчики никак не отреагировали на критику.

Сообщество The Sims уже шутит, что “в 2025 году баги всё чаще называют фичами” — но в этот раз многим явно не до смеха.