The Sims 4 готовится к серии обновлений: улучшат младенцев и переработают поведение симов

Компания Electronic Arts поделилась новой дорожной картой обновлений для The Sims 4. Разработчики не планируют масштабных переработок или радикальных изменений, вместо этого основной упор сделан на улучшения качества жизни и исправление мелких, но заметных проблем игры.

В период с марта по август авторы сосредоточатся на системе младенцев и взаимодействии с ними. Планируется улучшить автономность как самих малышей, так и персонажей-опекунов, чтобы развитие проходило корректно: дети будут чаще получать нужные этапы роста, баффы и соответствующие взаимодействия.

Параллельно разработчики займутся технической стабильностью, включая исправления, направленные на предотвращение вылетов и потери сохранений.

Однако ключевым направлением станет переработка автономного поведения симов. Персонажи станут действовать более самостоятельно и иногда раздражающе: например, смогут выбирать неподходящие места для определённых действий или вмешиваться в разговоры других симов.

Во второй половине года, с сентября по декабрь, команда планирует улучшить поведение персонажей во время еды и в целом переработать «обеденный опыт», сделав совместные приёмы пищи более естественными.

Отдельное внимание уделят семейным древам и отношениям между персонажами. Цель изменений - сохранить и защитить истории, которые игроки создают на протяжении нескольких поколений.

Разработчики также призвали сообщество активнее делиться отзывами и сообщать, какие аспекты игры требуют доработки в первую очередь.

Несмотря на популярность пользовательских модификаций, включая взрослые моды, официальный фокус компании сейчас направлен на Project Rene - будущий мультиплеерный проект по вселенной The Sims, который разрабатывается студией Maxis. Дата релиза игры пока не объявлена.