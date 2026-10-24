The Sims 4 избавится от бесконечной загрузки и белых экранов: обновление с 150+ исправлениями выйдет 27 октября

Разработчики The Sims 4 опубликовали «Список неотложных дел», в котором рассказали о грядущем обновлении. Оно выйдет 27 октября и принесёт более 150 исправлений, а главной темой станет еда, приёмы пищи и напитки.

Среди ключевых исправлений — устранение бесконечной загрузки при размещении участков и белых экранов при загрузке некоторых сохранений со съёмным жильем. Также бармены больше не будут мешать заказывать еду и напитки, если заняты другими задачами, а симы станут реже застывать и вскакивать из-за стола во время еды.

Игроки получат новые настройки: можно будет включать и отключать изменения мускулатуры и веса как для всего сохранения, так и для каждого сима отдельно. Голодные персонажи начнут доедать остатки, а более 375 существующих блюд можно будет сделать семейными рецептами. Кроме того, разработчики обновят цены и калорийность еды и напитков, а также исправят проблемы с ресторанами из набора «В ресторане».

Отдельно в студии отметили, что исправления из сентябрьского обновления заметно снизили число вылетов на всех платформах. В декабре игроков ждёт ещё одно обновление «Качество жизни», где планируют исправить около 25 ошибок, включая проблемы с производительностью и длительной загрузкой.