The Sims 4 получила большое сентябрьское обновление - симы стали разумнее, а дети получили бесплатный контент

The Sims 4 получила сентябрьское обновление, посвящённое улучшению поведения симов, стабильности и качеству жизни. Разработчики переработали множество ситуаций, в которых персонажи принимали странные решения, а заодно добавили в базовую игру новую бесплатную подборку предметов для детей.

Основной акцент патча сделан на автономности симов. Теперь персонажи должны логичнее вести себя в повседневных ситуациях. Например, во время разговора они стараются поддерживать зрительный контакт, а для мытья рук выбирают ближайшую раковину, вместо того чтобы отправляться через весь дом. Отдельные изменения коснулись автономности отношений в дополнениях Lovestruck и Growing Together — семейные и романтические взаимодействия должны меньше зависеть от неожиданных решений персонажей.

Не обошлось и без технических улучшений. Команда исправила основные причины вылетов и внесла ряд изменений, направленных на повышение стабильности игры.

Одновременно с патчем игроки получили бесплатный детский контент. В режиме создания персонажа появились новые наряды, причёски и аксессуары, а режим строительства пополнился мебелью и декором для детских комнат. Среди новинок — рамка «Смотрите, что я сделал!», палитра юного художника, настенная фреска, стол и стул из серии Bright Blocks и аквариум Dino Dive Tank.

Для детей добавили свитшот, рубашку-поло, брюки цвета хаки, топ с пайетками, блузку с оборками и джинсы с кружевными деталями. Также появилась новая причёска с хвостиком и чёлкой, а четыре взрослые причёски адаптировали для детей. Малыши получили футболку, разноцветные очки и джинсовое платье.

В дополнение к этому обновление добавило новую готовую комнату, подборку Styled Looks для детей и новое семейство в Галерее от Maxis. В итоге сентябрьский патч одновременно затронул две привычные проблемы The Sims 4: странную автономность персонажей и нехватку нового бесплатного контента для младших симов.