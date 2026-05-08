The Sims 4 получит 150 исправлений и новые функции 12 мая - что известно

Разработчики The Sims 4 готовят крупное обновление базовой игры. Патч выйдет 12 мая, и список изменений выглядит внушительно даже на фоне того, что игре уже больше десяти лет.

По заявлению команды, после «невероятно широкого спектра контента», выпущенного с 2014 года, сейчас фокус сместился на доработку уже существующих механик. Конкретно — на те, которые больше всего волнуют игроков. Для этого собрали «прачечный список» (Laundry list) проблем, часть из которых определили голосованием в сообществе.

Что будет в патче:

Младенцы и малыши.

Самый большой блок. Добавят новый коврик для младенцев — теперь симов не будут класть на пол, а предпочтут класть на коврик. Появится тумблер «отключить автономию воспитателей для младенцев» — если включить, весь уход становится ручным, но социальные взаимодействия сохраняются. Младенцы начнут реагировать на громкие звуки с мысленным облаком и разовым обучением — чтобы игрок понимал, почему ребёнок проснулся, а не просто поднимал его без конца.

Голод у младенцев теперь убывает чуть медленнее. Смена подгузника на пеленальном столике ускорена на треть. Кормление занимает около 15 сим-минут вместо прежних 30. Улучшили автономию сна младенцев и малышей, починили бесконечные циклы «поднял-положил» и зависания воспитателей. Если активный сим на другом лоте, потребности младенцев и малышей больше не падают. Всего по этой категории — больше 25 багфиксов.

Сон и автономия.

Симы больше не пьют воду автономно. Танцуют теперь не постоянно, а примерно раз в день. Если сима разбудил телевизор или радио, он сам выключит устройство и вернётся в кровать. Усталые симы, добравшиеся до кровати, больше не падают от истощения рядом с ней. Для дополнения Lovestruck добавили взаимодействие «спать и обниматься» — двое симов в отношениях теперь могут нормально спать в одной кровати, не вставая по очереди.

Создание персонажа.

Появится новая категория «Базовые слои» (Base Layers) — по сути, слой нижней одежды, который можно комбинировать с любой верхней. Для взрослых — 8 вариантов, для детей — 4, для малышей — 2, каждый в нескольких расцветках. Обещают больше 380 вариаций.

Техническое.

Автоматические резервные сохранения станут чаще. Улучшат документацию для моддеров и создателей контента. Чёрные фотографии — по заявлению разработчиков, все известные случаи потери текстур на снимках исправлены (целых 6 разных причин). Поправят генеалогическое древо, предотвратят нежелательные смены родственных связей при входе в редактор персонажа. Вернут сортировку галереи по умолчанию на «Новые».

Дополнение Royalty & Legacy.

Починят ивент Grand Ball — гости начнут приходить в заявленном дресс-коде. Маски перестанут отключаться при смене наряда хоста. Исправят настроение «Poor Leadership» у главы династии, проблемы с потомством готовых династий и ещё несколько багов.

Разработчики подчеркнули, что это не разовая акция — работа продолжится и в следующие месяцы. Обещают больше бесплатного контента, коллабораций и партнёрств.

Что пока не исправлено, но в работе: вылеты на консолях после патча 2.13, лаги после часа игры, «заморозка времени» при живом окружении, окна и двери, уходящие в стены при определённых настройках графики. Также продолжают разбираться с повреждениями сохранений — часть проблем может быть связана с чрезмерным использованием читов на размещение или слишком раздутыми сохранениями.

Полный список патчноутов опубликуют 12 мая, отдельные ветки на форумах EA тоже обновят.