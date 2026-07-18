The Sims 4 получит долгожданное автосохранение и масштабную оптимизацию производительности

Студия Maxis рассказала о следующем крупном обновлении The Sims 4, которое выйдет 21 июля. Разработчики сосредоточились на повышении производительности, стабильности игры и нескольких долгожданных функциях.

Главным нововведением станет оптимизация работы с памятью на всех платформах — PC, Mac и консолях. По словам разработчиков, это поможет сократить время загрузки, уменьшить задержки, повысить частоту кадров и отзывчивость управления, а также снизить вероятность вылетов, связанных с нехваткой памяти.

Наиболее заметными улучшения должны стать во время долгих игровых сессий, в больших семьях, на участках с большим количеством декора и при загрузке старых сохранений. В Maxis также отмечают, что оптимизация может повысить стабильность сохранений и устранить некоторые связанные с памятью проблемы.

Кроме того, в игре появится автосохранение. Система сможет автоматически создавать точки сохранения при смене участка, через заданные интервалы времени или после важных событий. Для тех, кто предпочитает сохраняться вручную, добавят настраиваемые напоминания.

Вместе с обновлением разработчики исправят несколько ошибок, а уже в сентябре выпустят ещё один патч, посвящённый улучшению поведения и автономности симов.