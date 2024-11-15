The Sims 4 пополнилась новыми комплектами - один для пижамных вечеринок, другой в стиле ретро-китч

The Sims 4 пополнилась двумя новыми наборами от сообщества. На этот раз игроки могут устроить уютную пижамную вечеринку или погрузиться в атмосферу ретро с коллекцией «Капелька китча».
Набор «Пижамная вечеринка» от Trillyke — настоящий рай для любителей домашних посиделок. Здесь есть всё для идеальной ночёвки: уютные пижамы в пастельных тонах, мягкие носочки, милые тапочки и даже шёлковые наряды для тех, кто любит быть стильным даже дома. А чтобы симы могли устроить настоящий спа-вечер, в набор добавили звёздочки от прыщей, маски для кожи и другие прелести ночного ухода.
Вдобавок в игре появился набор «Капелька китча» от myshunosun, который буквально переносит нас в 60-70-е годы. Любители винтажного стиля оценят яркий бархатный диван, стильный декоративный камин и старомодный радиоприёмник. Да и вообще, вся мебель и декор так и кричат о золотой эпохе модерна — тут вам и необычные узоры, и смелые цветовые решения, и даже неоновые вывески для особого шика.
За каждый набор просят по 5 долларов.
Скины крутятся, лавешка мутится. А ведь когда-то была надежда на нормальную игру, а превратилась она по итогу в это...
Мда... 10$ за скины по сути и текстуры. Спасибо, что The Sims 4 я могу скачать и обновить с торрента. Ибо это ебанутся, покупать к этой игре всякие ДЛС. И да, на счёт 3 и 4 скринов. У меня от них ассоциация с сериалом Друзья, возникла.
есть прога dlc unlocker, которая все длс в стиме бесплатно разблочит. Когда впервые узнал про неё, даже спецом добавил симов в стиме и проверил, работает. Вроде и с другими играми канает
+ от анлокера что еще галерея работает
Благо мододелы клепают до сих пор отменные скины за бесплатно)