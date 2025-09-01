Утечка: новые скриншоты и обложка неанонсированного DLC для The Sims 4

Сайт Sims Community опубликовал скриншоты неанонсированного дополнения для The Sims 4 под названием Adventure Awaits. Кадры предоставил анонимный источник и демонстрируют новые предметы — тренажёры, игрушки, кровати и многое другое.

В сеть также попал полноразмерный постер DLC: на нём изображены четыре персонажа на фоне живописного пейзажа. Предположительно, расширение будет посвящено активному отдыху и лагерям, включая уникальные активности, такие как стрельба из лука.

По данным Sims Community, дополнение добавит новый мир и позволит игрокам исследовать свежие возможности для развлечений. Анонс Adventure Awaits ожидается 4 сентября, а релиз может состояться уже 2 октября.