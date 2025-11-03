ЧАТ ИГРЫ
The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.9 16 920 оценок

В Подмосковье пара рассталась из-за виртуальной измены в The Sims 4

Extor Menoger Extor Menoger

В городе Красногорске Московской области отношения молодой пары, как сообщается, завершились из-за событий в компьютерной игре The Sims 4. Инцидент стал причиной разрыва после 3 лет совместной жизни.

По данным СМИ, молодой человек по имени Максим создал в симуляторе жизни персонажа, который был его виртуальной копией, и начал заводить романтические отношения с женскими персонажами в игре. Его девушка, Екатерина, обнаружив это, восприняла действия своего партнера как реальную измену.

Согласно опубликованной информации, девушка посчитала, что молодой человек использует игру для флирта и отношений с другими, пусть и виртуальными, девушками. Это привело к конфликту, в результате которого она приняла решение прекратить отношения и съехать с их общей квартиры.

24
15
Комментарии:  15
DemandingRufus

Только человек женского пола может быть таким отбитым. Некоторые девчонки бросают парней из-за просмотра видео для взрослых.

10
Wersus Pro

Человек мужского пола играющий в Sims тоже явно рептилоид.

5
PolGhost

Да, да. Только "человек женского пола", ага, как же. Я лично знаю случай, когда парень ревновал свою девушку к её РОДНЫМ братьям

3
pilko Wersus Pro

Не уверен насчет Симс 4, но Симс 3 неплох для строительства и дизайна чисто удовлетворить внутреннего дизайнера.

Ивасик

"Некоторые люди - дуры".

9
Lvinomord

Ещё легко отделывался.Если бы он начал отправлять своих и чужих Симов на тот свет,то ещё и в прокуратуру бы заявление на него накатала;)

2
SOLUS5678

Как будто посмотрел телешоу "Окна".)))))

2
Giggity

О, мой любимый вид новостей про игры
"Ненужная , неинформативная новость про жизнь, но она тут просто, потому что там упоминается какая то игра "

1
Extor Menoger

всё лучше чем косплей

Giggity Extor Menoger

Косплей во вкладке мнения, чтобы его видеть надо туда зайти, но мы то щас в разделе новости

1
Extor Menoger Giggity

Ну извините что новостью для местных экспертов считается только пресс релиз про перенос даты выхода или патчноут на 30 гигабайт

2
Who am I really

Ничего удивительного деградация людей продолжается

1
Great-heartedElio

Да теребонькал поди и спалился

Беркут Слеер

То что любовь на расстоянии возможна, далеко не секрет, и само собой флирт такого рода, мало чем отличается от реальной измены, особо когда за персом стоит привлекательная девушка, представляющая реальную угрозу для отношений.