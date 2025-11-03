В Подмосковье пара рассталась из-за виртуальной измены в The Sims 4

В городе Красногорске Московской области отношения молодой пары, как сообщается, завершились из-за событий в компьютерной игре The Sims 4. Инцидент стал причиной разрыва после 3 лет совместной жизни.

По данным СМИ, молодой человек по имени Максим создал в симуляторе жизни персонажа, который был его виртуальной копией, и начал заводить романтические отношения с женскими персонажами в игре. Его девушка, Екатерина, обнаружив это, восприняла действия своего партнера как реальную измену.

Согласно опубликованной информации, девушка посчитала, что молодой человек использует игру для флирта и отношений с другими, пусть и виртуальными, девушками. Это привело к конфликту, в результате которого она приняла решение прекратить отношения и съехать с их общей квартиры.