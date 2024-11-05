В последнем дополнении для The Sims 4 неожиданно нашли отсылку к Baldur's Gate 3

В начале этого месяца разработчики из студии Maxis выпустили очередное платное расширение для симулятора жизни The Sims 4, посвященное потусторонним силам и темам жизни и смерти. Дополнение под названием «Жизнь и смерть» принесло в игру множество новых декоративных предметов и возможностей, но больше всего игроков удивила неожиданная отсылка к самой популярной игре прошлого года — Baldur's Gate 3.

На самом деле, DLC для The Sims 4 скрывает множество интересных тайн, которые игроки начали разгадывать с момента его выхода. Самой необычной из них стала отсылка к Baldur's Gate 3, в которой упоминается обаятельный вампир и спутник главного героя — Астарион. Пасхалку можно обнаружить в режиме строительства, внимательно прочитав описание надгробия «Солнца и звезд».

«Могила, которая отмечает конец одной эпохи и начало другой, гораздо более обнадеживающей. Возможно, это идеальное надгробие, чтобы почтить память дерзкого маленького Сима, который встретил испытания теневых глубин жизни, все время жаждая солнца. Хотя, возможно, не всей концентрированной силы солнца после стольких лет, проведенных вне его. Просто немного солнца, в качестве угощения, дорогуша!»

Это описание прекрасно передает историю Астариона и подчеркивает его характер, особенно в последней фразе. Разработчики уже официально подтвердили, что эта отсылка действительно посвящена Астариону, однако это не единственный намек на Baldur's Gate 3 в игре.

Как отметила продюсер The Sims 4 Молли Наркис в ответ на пост фанатов, заметивших эту отсылку, именно она добавила пасхалку к Baldur's Gate 3 и спрятала еще одну в игре. Поэтому она призвала поклонников внимательно исследовать все нововведения, чтобы найти второй секрет.