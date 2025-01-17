В The Sims 4 добавили комплекты "Геймерское счастье", "Будуар Беллы" и "Дома у донжуана" с новой мебелью и одеждой

Вчера для The Sims 4 вышло сразу три новых комплекта. Первый из них, «Геймерское счастье», сделали специально для тех, кто любит поиграть за компьютером — там есть всё для уютного игрового уголка, от стола с креслом до всяких мелочей вроде держателей для книг в виде жареного сыра. К слову, над этим комплектом работали вместе с блогером Lilsimsie, так что отсылок к самой The Sims там хватает.
«Будуар Беллы» — второй комплект — получился совсем другим. Он про секретную комнату за книжным шкафом, куда добавили старинную мебель, уютную кушетку, большое зеркало и даже набор одежды в итальянском стиле.
Ну а третий комплект, «Дома у донжуана», подойдёт тем, кто любит приглашать гостей — там есть всё для домашнего кинотеатра. Разработчики положили в него большой диван, барную стойку, стол для карточных игр и несколько комплектов мужской одежды.
За каждый комплект просят по пять долларов.
Веселитесь, пока можете, детки
Как по мне брать за дополнения с парой новых моделек и 1 действием как за пол игры это перебор, сейчас симс если его покупать а не поднимать флаг будет стоить сраных 73 тысячи рублей по скидке или 103 383 рубля без скидки... и раз они выпускают эту шляпу значит народ до сих пор покупает это... поскорей бы появился аналог от корейцев, а то покупать постоянно дополнения жене на приставку не комильфо(на приставке эта шляпа ещё дороже)...