В The Sims 4 добавят 70 новых предметов и многое другое в честь празднования 25-летия серии

The Sims празднует свою 25-ю годовщину в следующем месяце, но EA начала празднование заранее, выпустив новый эпизод Behind The Sims, дав игрокам возможность заглянуть в будущее The Sims 4, включая обновления базовой игры, бесплатный внутриигровой контент и три новых набора.

В последнем эпизоде, который транслировался в прямом эфире на канале The Sims на YouTube, был представлен обзор предстоящего контента игры и намекнули на некоторые другие сюрпризы, включая 25-часовую прямую трансляцию с участием «специального гостя, которого игроки могут знать».

Согласно EA, расписание празднования 25-й годовщины The Sims выглядит следующим образом:

14 января: Обновление пользовательского интерфейса главного меню The Sims 4

16 января: Запуск трех новых наборов, включая набор Secret Sanctuary, набор Casanova Cave и набор Comfy Gamer, последний из которых был создан в сотрудничестве с популярным пользователем YouTube по Sims 4 LilSimsie.

27–31 января: Событие Nostalgia Now (Подробности об этом событии пока не сообщаются, хотя это может быть событие входа в систему, которое вознаграждает игроков эксклюзивными внутриигровыми предметами.)

4 февраля:

Состоится 25-часовая прямая трансляция с участием вышеупомянутого таинственного специального гостя.



Начинается событие The Sims 4 Blast From The Past, включающее бесплатные награды, «вдохновленные культовыми предметами из 2000-х, такими как пакет молока, телефон, будильник, трехъярусный праздничный торт, надувное кресло и кушетка».



The Sims 4 получит новый бесплатный контент базовой игры, включающий более 70 новых игровых предметов, в том числе прически, базовую одежду, новые образцы и многое другое.

6 февраля: начинается сезон Motherload. EA пока не поделилась подробностями о том, в чем именно будет заключаться это событие, но, учитывая тот факт, что оно названо в честь внутриигрового чита, используемого для пополнения банковского счета сима деньгами, можно с уверенностью сказать, что этот сезон будет посвящен симолеонам.

25 февраля: ???

Вполне возможно, что 25 февраля будет анонсирован следующий пакет дополнений для игры, поскольку EA традиционно использовала крупные мероприятия, основанные на Sims, для продвижения предстоящего DLC.

Прямая трансляция также показала, что мероприятие в честь 25-й годовщины The Sims будет включать бесплатное обновление, которое придаст в целом не слишком впечатляющим домам горожан столь необходимую переделку с бассейнами и другими функциями, которых не было, когда эти дома были впервые созданы. Неясно, будет ли цифровое обновление кукольного домика частью бесплатного обновления 4 февраля или оно будет запущено позже в этом месяце.

Более подробную информацию о новом контенте для The Sims 4, The Sims FreePlay и MySims: Cozy Bundle, а также подробности о товарах к 25-летию The Sims, можно найти в недавней публикации в блоге EA.