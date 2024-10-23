Разработчики The Sims 4 добавят возможность переспать со смертью и завести с ней ребенка. Новая функция станет доступна в грядущем DLC «Life & Death», которое выйдет 31 октября.
Ранее в симуляторе жизни от Maxis можно было флиртовать с Мрачным Жнецом, но только с целью убедить владельца косы не забирать сима в царство мертвых. Теперь разработчики хотят сделать из смерти семейного персонажа.
В конце октября Maxis показала подробности нового DLC для The Sims 4. Дополнение Life & Death позволит геймерам стать подручным смерти с косой.
В The Sims 4 добавят возможность переспать со смертью и завести ребенка
Разработчики The Sims 4 добавят возможность переспать со смертью и завести с ней ребенка. Новая функция станет доступна в грядущем DLC «Life & Death», которое выйдет 31 октября.
Кстати, мне теперь даже интересно, а будет ли данный ребёнок обладать какими-то сверхъестественными способностями Смерти и способностью убивать Симов? Пока я вижу, что ЕА очень многое в наглую ворует у мододелов. Сначала добавили некоторые фишки из WhickedWhims, теперь вот это добавляют. А дальше что, скоммуниздят идеи из модов на наркотики, зомби-апокалипсис, с мода на ангелов и демонов, с модов на чрезмерную жестокость и книгу хаоса, и в игре реально можно будет устроить Техасскую Резню Бензопилой? Хм... как-то слишком круто для ЕА звучит. Хотя, посмотрим, конечно.
Смерть бесплодна если что.
Ну и радости от этого. Да давно уже известно ели раздеть смерть, там под плащом -- обычный симс. Вот было б неплохо обновления, в стиле сериала-- "Мёртвые как я" где жнец живет простой жизнью, нянчит детей, ходит на работу...
Oh, my. Ну, а если без приколов. Всегда удивляло то, что с той же Скелхильдой мы переспать можем (кстати, потом, оказывается, она становится обычным женским симом после этого, несколько раз играла и проверила сие), а вот со Смертью - нет. А ведь по сути, игра генерирует Смерть просто как ещё одного мужского и/или женского сима, просто в данном костюме. Там по тому голоса можно разобрать, что Смерть в игре либо мужчина, либо женщина. Чаще всего мужчина.
У меня вчера качалась обнова весом почти 13 гигов. Ещё одну ждать через неделю ?
Если ребёнок не будет мини-дэдпулом - даром не надо.
Разве у вейлгард целевая аудитория не школьницы из твиттера? Если они будут играть в симс, то кто будет играть в вейлгард?
ЕА сами себе палки в колёса вставили.