В The Sims 4 добавят возможность переспать со смертью и завести ребенка

Разработчики The Sims 4 добавят возможность переспать со смертью и завести с ней ребенка. Новая функция станет доступна в грядущем DLC «Life & Death», которое выйдет 31 октября.



Ранее в симуляторе жизни от Maxis можно было флиртовать с Мрачным Жнецом, но только с целью убедить владельца косы не забирать сима в царство мертвых. Теперь разработчики хотят сделать из смерти семейного персонажа.



В конце октября Maxis показала подробности нового DLC для The Sims 4. Дополнение Life & Death позволит геймерам стать подручным смерти с косой.