В The Sims 4 появится торговая площадка для пользовательского контента с комиссией 70 процентов от Electronic Arts

Extor Menoger Extor Menoger

Компания Electronic Arts анонсировала новые инициативы для симулятора жизни The Sims 4. В игре появятся программа для создателей контента Sims Maker Program и внутриигровой магазин Marketplace. Запуск площадки на ПК и Mac запланирован на 17 марта 2026 года, а на консолях она станет доступна немного позже. Ранее модификации и дополнительные предметы распространялись бесплатно или через сторонние сайты, но теперь авторы смогут продавать свои работы прямо в клиенте игры.

Для совершения покупок в Marketplace потребуется новая виртуальная валюта под названием Moola. Приобрести ее можно будет за реальные деньги в магазине платформы. Игрокам предложат 5 вариантов комплектов, начиная от 200 монет за 2.49 доллара и заканчивая 5500 монет за 49.99 доллара. Официальные наборы от разработчиков также перенесут в новый магазин, где они будут продаваться исключительно за новую валюту. Цены на пользовательские комплекты Maker Packs начинаются примерно с 200 монет. При этом создатели контента будут получать только 30 процентов от продаж. Как отмечают разработчики, за каждые 100 потраченных пользователями монет авторы получат 30 центов, а остальные 70 процентов компания оставит себе для покрытия расходов на публикацию, налоги и обслуживание серверов.

Чтобы стать официальным автором и начать продавать свои предметы, пользователям потребуется выполнить 2 условия. Возраст кандидата должен составлять не менее 18 лет. Также необходимо пройти техническую проверку, предоставив для оценки 2 работы. После одобрения создатели смогут самостоятельно устанавливать цены на свои объекты в рамках установленных разработчиками правил.

-zotik-
2
Egik81

Лень и отстуствие реальных конкуретов переходит в хроническую стадию.

2
ОгурчикЮрец

Они больше стима забирают.

А наоборот, они этот вариант наверно, даже не просматривали

TerryTrix

Да они и все 90 % спокойно заберут, но решили немного сбавить оборот.

Тоесть они официально продают ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ DLC, хотя казалось-бы куда уж больше.

Etteri

Я не эксперт, но, по-моему, они чёт перепутали.

За них работают, они не несут риски за кривые моды, при этом комиссия в 70% явно нарушает какой-нибудь закон о налогах (или несколько).

При этом тысячи, миллионы модов в сети лежат бесплатно. Кроме того, "базовые" моды не будут добавлены в этот магазин.

Чушь полная.

TerryTrix

Тем временем Take-Two : Записываем! Записываем! Продавать моды для GTA 5 с комиссией в 80%

1
Destroited TerryTrix
Тем временем Take-Two : Записываем! Записываем! Продавать моды для GTA 5 с комиссией в 80%

Ты видимо их с Bethesda перепутал

2
DreadfulLiam

О, у Тода Слыш Купи Моды и Заодно Скайрим научились. Будет тоже, что и с creation club - все положат xуй

Ивасик

К чему приводит жадность фраера в ЕА знают ? Или ещё нет ?

Lazy Mutton

Конкурентов все еще нет. Посему творят, что хотят.

