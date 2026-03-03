В The Sims 4 появится торговая площадка для пользовательского контента с комиссией 70 процентов от Electronic Arts

Компания Electronic Arts анонсировала новые инициативы для симулятора жизни The Sims 4. В игре появятся программа для создателей контента Sims Maker Program и внутриигровой магазин Marketplace. Запуск площадки на ПК и Mac запланирован на 17 марта 2026 года, а на консолях она станет доступна немного позже. Ранее модификации и дополнительные предметы распространялись бесплатно или через сторонние сайты, но теперь авторы смогут продавать свои работы прямо в клиенте игры.

Для совершения покупок в Marketplace потребуется новая виртуальная валюта под названием Moola. Приобрести ее можно будет за реальные деньги в магазине платформы. Игрокам предложат 5 вариантов комплектов, начиная от 200 монет за 2.49 доллара и заканчивая 5500 монет за 49.99 доллара. Официальные наборы от разработчиков также перенесут в новый магазин, где они будут продаваться исключительно за новую валюту. Цены на пользовательские комплекты Maker Packs начинаются примерно с 200 монет. При этом создатели контента будут получать только 30 процентов от продаж. Как отмечают разработчики, за каждые 100 потраченных пользователями монет авторы получат 30 центов, а остальные 70 процентов компания оставит себе для покрытия расходов на публикацию, налоги и обслуживание серверов.

Чтобы стать официальным автором и начать продавать свои предметы, пользователям потребуется выполнить 2 условия. Возраст кандидата должен составлять не менее 18 лет. Также необходимо пройти техническую проверку, предоставив для оценки 2 работы. После одобрения создатели смогут самостоятельно устанавливать цены на свои объекты в рамках установленных разработчиками правил.