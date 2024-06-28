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The Sims 4 01.09.2014
Симулятор, Строительство, Песочница
8.7 9 740 оценок

В The Sims 4 появится возможность настраивать уровень ревности и заводить нескольких романтических партнёров

Lunersun
Новости

Вслед за вчерашним анонсом дополнения «Стрелы купидона» для The Sims 4, разработчики игры поделились информацией об изменениях, которые затронут всех игроков, независимо от наличия нового дополнения. Ожидается значительное обновление системы романтических отношений между персонажами, которое выйдет одновременно с дополнением 25 июля 2024 года.

Главным новшеством станет возможность настраивать уровень ревности персонажей. Игроки смогут выбирать, насколько сильно их симы ревнуют и что вызывает у них это чувство. Благодаря этому можно будет создавать более интересные и правдоподобные отношения между персонажами.

Ещё одно важное изменение — появление возможности полиаморных отношений. Теперь симы смогут иметь сразу несколько романтических партнёров. По словам разработчиков, такие отношения не будут вредить персонажам, если это соответствует настройкам ревности, заданным игроком.

Пока неизвестно, как именно будет работать настройка ревности. Скорее всего, подробности раскроют во время показа игрового процесса дополнения «Стрелы купидона».

-7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Лобо

Вроде бы ревность и раньше была....Или я забыл?Бросил игру когда в игру добавили вампиров

0
Микола Ларионов

В секс-модах всё это давно было.

0
Мелинар

Ты смотри, ещё 10 лет и вместо квадратиков приделают голым персам родные причиндалы в 18+ игре.

0
Ольга Бузова

Ура груповой сегс

0
Микола Ларионов

Секс-моды для Симс 4: - Ну, да, ну, да, пошли мы нахер.

0
Egik81

Если меня по психологии правильно учили в вузе отношения с несколькими партнёрами называется полигамией а не полиамурностью.

-1
Пользователь ВКонтакте

Лядством это называется // Александр Ковалёв

1
Kolyambus Пользователь ВКонтакте

А партнеров - шмухи.👩‍🦰🦇

0
вупсич пупсич

Наконец то смогу отыгрывать куколда, симс 4 исполняет желания.

0
Rorschach93

и до сих пор на допотопном дх9, 23-ех летней давности

-1
Lunersun

Они же добавили поддержку DirectX 11.
https://answers.ea.com/t5/PC/Enabling-DirectX-11-For-Sims-4-on-EA-app-and-Steam/td-p/13711976

0
Oscilograf

Тренажер начинающей бл**и?

-5
PuHAC

Нет. Симулятор альфача гигачада!

0