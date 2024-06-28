В The Sims 4 появится возможность настраивать уровень ревности и заводить нескольких романтических партнёров

Вслед за вчерашним анонсом дополнения «Стрелы купидона» для The Sims 4, разработчики игры поделились информацией об изменениях, которые затронут всех игроков, независимо от наличия нового дополнения. Ожидается значительное обновление системы романтических отношений между персонажами, которое выйдет одновременно с дополнением 25 июля 2024 года.
Главным новшеством станет возможность настраивать уровень ревности персонажей. Игроки смогут выбирать, насколько сильно их симы ревнуют и что вызывает у них это чувство. Благодаря этому можно будет создавать более интересные и правдоподобные отношения между персонажами.
Ещё одно важное изменение — появление возможности полиаморных отношений. Теперь симы смогут иметь сразу несколько романтических партнёров. По словам разработчиков, такие отношения не будут вредить персонажам, если это соответствует настройкам ревности, заданным игроком.
Пока неизвестно, как именно будет работать настройка ревности. Скорее всего, подробности раскроют во время показа игрового процесса дополнения «Стрелы купидона».
Вроде бы ревность и раньше была....Или я забыл?Бросил игру когда в игру добавили вампиров
В секс-модах всё это давно было.
Ты смотри, ещё 10 лет и вместо квадратиков приделают голым персам родные причиндалы в 18+ игре.
Ура груповой сегс
Секс-моды для Симс 4: - Ну, да, ну, да, пошли мы нахер.
Если меня по психологии правильно учили в вузе отношения с несколькими партнёрами называется полигамией а не полиамурностью.
Лядством это называется // Александр Ковалёв
А партнеров - шмухи.👩🦰🦇
Наконец то смогу отыгрывать куколда, симс 4 исполняет желания.
и до сих пор на допотопном дх9, 23-ех летней давности
Они же добавили поддержку DirectX 11.
https://answers.ea.com/t5/PC/Enabling-DirectX-11-For-Sims-4-on-EA-app-and-Steam/td-p/13711976
Тренажер начинающей бл**и?
Нет. Симулятор альфача гигачада!