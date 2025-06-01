В The Sims 4 появятся феи и аптеки - симы смогут создавать зелья

Студия Maxis совместно с издателем Electronic Arts представили тизер следующего дополнения для популярного симулятора The Sims 4.
DLC будет называться Enchanted by Nature. Слухи подтвердились. Дополнение посвятят феям. Озорные создания будут жить в небольшом домике, украшая его растениями. Фей можно будет встретить под открытым небом.
Кроме мифических существ, вместе с дополнением в симуляторе появятся разнообразные болезни. Симы начнут болеть и покупать лекарства в аптеках или создавать их самостоятельно. Также будет возможность изобретения зелий с помощью ингредиентов.
Официальная презентация дополнения состоится 12 июня. Релиз, по слухам, назначен на 10 июля.
Напомним, The Sims 4 стала условно-бесплатной 18 октября 2022 года. Игра доступна на ПК, PlayStation и Xbox.
Зелья были и раньше. Дополнение: Мир магии. Да и болезни встречались. А полноценная система болезней была добавлена в дополнении с питомцами. Можно было ветеринаром работать или к нему водить петомцев.
Мне иногда думается, что чувак, который отвечает за то какие DLC для Симс 4 утверждать - или крайне скучный человек, или ему не интересна эта игра абсолютно.
А эти феи будут чёрными да?
Чёрные азиаты.
В том числе конечно, как же без повесточки.
не тут прикол в том что все знают что чёрные варят "зелья"
Мда... когда ума не хватает придумать новое, пытаются перепродать старое, при этом урезанное до безобразия. Вспомним ту же Сальвадораду, которая по сути лишь огрызок от Мира Приключений, я уж молчу, что в 4-ке даже Боевых Искусств нет.