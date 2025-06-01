В The Sims 4 появятся феи и аптеки - симы смогут создавать зелья

Студия Maxis совместно с издателем Electronic Arts представили тизер следующего дополнения для популярного симулятора The Sims 4.

DLC будет называться Enchanted by Nature. Слухи подтвердились. Дополнение посвятят феям. Озорные создания будут жить в небольшом домике, украшая его растениями. Фей можно будет встретить под открытым небом.

Кроме мифических существ, вместе с дополнением в симуляторе появятся разнообразные болезни. Симы начнут болеть и покупать лекарства в аптеках или создавать их самостоятельно. Также будет возможность изобретения зелий с помощью ингредиентов.

Официальная презентация дополнения состоится 12 июня. Релиз, по слухам, назначен на 10 июля.

Напомним, The Sims 4 стала условно-бесплатной 18 октября 2022 года. Игра доступна на ПК, PlayStation и Xbox.