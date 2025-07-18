В The Sims 4 раздают бесплатные предметы - но забрать их можно только до 21 июля

В мире The Sims 4 разгар лета, и вместе с ним пришло магическое обновление Enchanted by Nature, которое не только наполнило игру феями и волшебством, но и открыло доступ к серии бесплатных предметов. Да, совершенно бесплатно — но только на короткое время.

Сейчас в игре проходит сезонное событие «Зов природы», и текущая — четвёртая — неделя предлагает несколько особенно забавных и полезных предметов. Среди них — автономный туалет «Деревянный трон», который можно установить прямо под открытым небом. Он отлично впишется в деревенские локации или просто поможет вашему сему почувствовать близость к природе… или уединиться во время свидания.

Кроме того, доступны декоративные камни «Бухта» и походные сандалии «Тропа», идеально подходящие для активного отдыха в лесах Иннисгрина. Чтобы получить эти предметы, достаточно выполнять задания события в режиме Live Mode — за них вы будете получать очки, которые можно обменять на награды. Но поторопитесь: эти вещи доступны только до 21 июля, после чего будут заменены новыми.

Игроки, у которых установлены дополнения «Кошки и собаки», «Снежный побег», «Конный ранчо» и «Влюбленные», могут заработать ещё больше очков за выполнение дополнительных задач.

Дополнение Enchanted by Nature уже доступно по цене $39.99, и те, кто купит его до 21 августа, получат эксклюзивные бонусные предметы для оформления Феерического сада.

Событие «Зов природы» продлится до 5 августа, но текущие награды исчезнут уже через несколько дней. Так что самое время отправиться на поиски магии — и бесплатных вещей!