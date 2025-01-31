В The Sims 4 вышли два новых набора от моддеров: "Изысканная гостиная" и "Профессионализм во всём"

Для The Sims 4 выпустили два новых авторских комплекта. В отличие от обычных дополнений, эти наборы создали не сами разработчики игры, а известные моддеры.

Первый комплект под названием «Изысканная гостиная» подготовил автор Piersim. В набор вошли предметы интерьера, сочетающие современный и классический стиль — от мебели до различных декоративных элементов.

Что касается второго комплекта, то его создала Madlen. Она разработала набор «Профессионализм во всём» с деловой одеждой для симов — костюмами, платьями, обувью и аксессуарами для работы.

Каждый из этих комплектов можно приобрести за 5 долларов.