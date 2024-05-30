Встречайте "Виллу на Ривьере" и "Уютное кафе" - вышли новые комплекты для The Sims 4

Продолжение популярной серии симуляторов жизни, где весь игровой процесс целиком и полностью зависит от вашей фантазии. Создайте уникальных персонажей, поселите их в разнообразные города и постройте дома своей мечты.

В четвёртой части игры редактор создания симов был существенно переработан и дополнен новыми возможностями. Теперь на поведение ваших персонажей напрямую влияют их эмоциональные состояния. Хмурый сим будет радоваться дождливой погоде и уединению, а весёлый и жизнерадостный персонаж будет стремиться к новым знакомствам и приключениям. Подбирайте характеры с умом. Также вы можете детально настроить внешность сима — мышцы, жир, пол.

После создания персонажа, вы можете поселить его в любой из доступных игровых локаций. Каждый город обладает своими уникальными особенностями и возможностями. Вы можете купить пустой участок земли и построить дом с нуля, воспользовавшись новыми опциями — поворотом комнат, изменением высот потолков, растяжением помещений. Или же приобрести готовый дом со всей необходимой техникой и мебелью в соответствии с вашим бюджетом.

Чтобы ваши симы могли позволить себе дорогие покупки и открыть особые предметы, отправляйте их на работу, развивайте навыки и продвигайтесь по карьерной лестнице. Не забывайте давать персонажам отпуск — отправляйте их путешествовать по городам или в настоящие экзотические поездки. Возьмите с собой и своих питомцев — кошек, собак и других животных, которых тоже можно создать в редакторе.