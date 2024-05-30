Встречайте "Виллу на Ривьере" и "Уютное кафе" - вышли новые комплекты для The Sims 4

Популярный симулятор жизни The Sims 4 получил очередное обновление контента в виде двух тематических комплектов, которые позволят игрокам создавать ещё более детализированные и атмосферные локации.
Комплект «Уютное кафе» приглашает игроков окунуться в очарование маленькой уютной забегаловки, где каждая деталь интерьера пронизана теплом и романтикой. Панельные настенные покрытия, сияющие металлические украшения и винтажная мебель позволят воссоздать неповторимый шарм любимого местного кафе, где так приятно провести время за дегустацией изысканного нектара в компании близких друзей или на свидании с любимым человеком. Красивые арки и радушная атмосфера сделают это место притягательным для симов, желающих насладиться крепчайшим кофе по утрам и лучшим нектаром по вечерам.
В свою очередь, комплект «Вилла на Ривьере» открывает двери в мир роскоши и уединения, где симы смогут отдохнуть душой и телом в окружении живописной природы. Шероховатые поверхности, изящные арки и завораживающие водные сооружения гармонично вписываются в окружающий ландшафт, создавая ощущение умиротворения и безмятежности. Игроки смогут обустроить личный райский уголок с бассейном и водопадом, искрящимся в лучах солнца, расположить на участке плетёные шезлонги и увитую виноградными лозами беседку. Каменные полы, мебель, обитая мягкой тканью, и очаровательный деревенский декор помогут создать идеальное убежище, где симы смогут укрыться от суеты повседневной жизни и насладиться обществом друг друга.
// Михаил Меркулов