Забавный баг в The Sims 4 удаляет мужских персонажей в игре, а все из-за груди ©

За все время существования The Sims 4 разработчики выпустили огромное количество контентных обновлений, что неминуемо стало порождать абсурдные ошибки. Баги стали намного чаще подмечать геймеры, однако они не являются критически и скорее сильно веселят аудитории игры. Например, новая ошибка по какой-то причине стала удалять всех мужские персонажей в The Sims 4.

Когда появился баг с удалением мужчин The Sims 4 не совсем ясно. Некоторые пользователи утверждают, что они стали терять своих персонажей еще несколько обновлений назад. Судя по всему проблема все еще остается редким явлением, но она стала встречаться чаще у игроков.

Согласно информации от пользователей, новый баг в The Sims 4 делает мужских персонажей невидимыми. При этом это может произойти прямо перед входом игру, когда пользователи еще ничего не успели сделать. Как выяснили игроки, судя по всему, удаление мужских персонажей каким-то образом связана грудью. Дело в том, что если перейти в редактор персонажа и изменить настройки ползунка груди, есть шанс вернуть своего персонажа. Однако метод срабатывает не всегда. Игроки надеются, что разработчики обратят внимание на проблему и в следующем обновлении исправят имеющиеся в игре баги.