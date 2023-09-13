EA подтвердила, что The Sims 5 будет бесплатной и не заменит четвертую часть ©

После нескольких месяцев молчания Electronic Arts ворнулась, чтобы поговорить о будущем The Sims, объясняя, какую роль в серии будет играть долгожданный Project Rene.

По словам Линдси Пирсон, вице-президента франшизы в Maxis Studios, в The Sims 5 — если это окончательное название игры — можно будет загрузить бесплатно. Помимо подтверждения бесплатного характера игры, она также сообщила, что во многих бесплатных продуктах не будет подписок. Команда будет зарабатывать деньги на продаже пакетов контента, но, похоже, самые важные игровые функции уже в пути для всех, такие как наличие динамической погоды. Также кажется, что игра будет идентична на всех платформах, включая смартфоны и планшеты.

Последняя часть очень интересной информации о проекте касается того факта, что выпуск Project Rene не приведет к забытию The Sims 4. Таким образом, кажется, что намерение Electronic Arts состоит в том, чтобы сохранить обе игры живыми, чтобы удовлетворить фанатов, которые предпочитают игровую модель, отличную от бесплатной.