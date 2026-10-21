EA закрыла Project Lotus, но не отказалась от The Sims - франшизу теперь развивает другой проект

Electronic Arts продолжает масштабную реструктуризацию, и её последствия затронули не только BioWare. Как сообщает Bloomberg, компания отменила Project Lotus — один из проектов, связанных с серией «The Sims», — и решила сосредоточить ресурсы на другой разработке под кодовым названием Project Evergreen.

Важно, что речь идёт не об отмене всей франшизы. Во внутреннем письме сотрудникам руководство EA подчеркнуло, что по-прежнему видит долгосрочный потенциал The Sims и намерено дать команде Project Evergreen больше времени для реализации первоначального замысла.

Отмена Project Lotus стала частью более широких изменений в компании. EA уже объявила о сокращении около 400 сотрудников и закрытии BioWare после решения прекратить разработку новой Mass Effect. Под реструктуризацию также попала skate: игра остаётся в производстве, однако её команду сделают более компактной.

При этом ключевые франшизы EA сохраняют приоритетный статус. Компания подтвердила продолжение разработки EA Sports FC, Apex Legends, следующей Star Wars Jedi и Marvel’s Iron Man. Кроме того, Respawn и DICE совместно работают над новым проектом во вселенной Star Wars.

Таким образом, EA не сворачивает развитие The Sims, а меняет курс внутри самой серии. Пока компания не раскрывает подробностей Project Evergreen, именно этот проект теперь становится главным направлением для будущего франшизы.