Президент EA ясно дала понять, что Sims 5 не стоит ждать, вместо этого будет развиваться существующий контент

Руководитель EA изложила доводы в пользу того, почему The Sims 5 на самом деле является плохой идеей для фанатов, и, справедливости ради, в ее словах есть некоторый смысл.
Лора Миле, президент EA Entertainment, которая высказалась на тему еще одной инкарнации The Sims в длинном интервью для GamesRadar.
Миле признала, что The Sims «представляет собой одну из самых больших возможностей для роста Electronic Arts» и что в разработке находится множество планов относительно франшизы, но The Sims 5 не рассматривается как часть этого рецепта.
«Чего бы мне не хотелось, так это чтобы вам пришлось начинать всё с нуля, с нуля, отказываясь от всего, что вы создали, от всего контента, который вы приобрели за эти годы. За последние 10 лет мы выпустили более 85 наборов контента для The Sims 4, поэтому перезагрузка неудобна для игроков и не является хорошей идеей для нашего сообщества».
Это справедливое замечание, но все же такой ход мыслей разочарует многих фанатов, которые все еще надеются, что The Sims 5 будет выпущен.
То, что планируется, — это своего рода многопользовательская платформа, включающая в себя и мобильные игры, а также улучшения и обновления для существующей игры Sims 4. На данном этапе ничего из того, что происходит, еще не определено как следует, но совершенно очевидно, что The Sims 5 не является частью общей картины.
Еще можно ожидать связи между играми и фильмом The Sims, который был анонсирован в конце прошлого года.
Сделайте открытый мир, пусть симы находят себя занятия и приключения по всему городу, от хождения в гости до аттракционов.
Короче, пиком расцвета симов стала 3-я часть. Всё остальное кое как двигалось вперед многие годы.
Если бы не дополнение "Вампиры", я бы вообще 4-ую часть не купил бы.
Сделайте открытый мир, пусть симы находят себя занятия и приключения по всему городу, от хождения в гости до аттракционов.
это реально крутая идея для скайрима 2
Одно другому не помеха.
Ну с таким подходом Inzoi все таки станет убийцей Симс через пару годиков, когда наполнится контентом.
Зачем пытаться перепрыгнуть выше головы? Мы же не INZOI
Да просто испугались, что без всех этих DLC новая The Sims 5 будет выглядеть гораздо хуже, чем InZoi, вот и весь секрет их оправданий не делать пятую часть... Им даже в голову не придёт, что можно сделать The Sims 5 таким образом, чтоб в ней с самого начала был весь контент, которые они сделали в DLC для The Sims 4. Проще продолжать доить корову... вот они и доят её дальше. Ну, так реально проще. Точка.
Выглядеть хуже чем ИнЗои очень тяжело
Не стоит недооценивать людей, основываясь на устаревших данных.
И это говорит EA? Не верю, они скорее выпустят новую часть такую же пустую как и 4 и будут снова набивать её платным контентом с нуля
Учитывая, что потенциальный убийца Симс самоубился, ЕА нет смысла жопу рвать, могут себе позволить дальше доить свою ЦА, выпуская бесконечные длц к устаревшей игре. Интересно, как скоро полная стоимость Симс 4 + все длц пробьет стратосферу?
С чего он убился то ? Контент добавляется потихоньку и игра вполне жива, ты вспомни каким убогим калом был симс 4 на выходе, так что подождать пару лет и убийца симс уделает ее как нефиг если не забросят.
А может и не уделать. Гадание на кофейной гуще оставь при себе.
EA:
- вот вам длс на возможность запускать воздушного змея. С вас 40$
- вот вам длс на возможность вытирать ноги об ковер. С вас 40$
- вот вам длс на возможность зкрывать шторы. С вас 40$
- вот вам длс на возможность покупать Simlish Play Station 5. Теперь симы могут играть на приставке. С вас 70$
- вот вам длс "Онихолиз". Теперь симам можно настроить шанс заболевания ногтей. Среди которых: грибок, вросший ноготь, появление белых пятен, гиперкератоз ногтей, грибок на ступнях и прочие. Теперь будет возможность закупать разные лекарства и мази для каждого вида заболевания. При сильной запущенности грибка на ногтях появляется бафф "батин ноготь". В процессе его срезания с определенным успехом ноготь может отлететь и зарядить ближайшему симу в глаз. С вас 119.99$
Перезагрузка неудобна не для игроков а для их квартального отчёта. Движок 10 летней давности не тянет ничего нового, зато можно выпустить ещё 100500 длс с мебелью. Защищают не контент игроков а стабильный поток денег.
Ля, лолирую с ГЕЙмеров. ЕА выпускает ежегодно фифу - фууууу, каждый год одно и тоже продают. ЕА не выпускает каждый год одну и ту же игру - фуууу, а чего не новая часть??
Проблема в том, что FC работает по другому принципу.
FC живёт микротранзакциями, открываниями паков, и прочей казино помойкой, там нет никаких длц. А если бы и были, то про что? Новые карьерные режимы, в которые играют 10 человек?
Нее, людей подсаживают на разные вещи соотвественно, возможно играй в СИМС больше мужиков - туда б всунули такие-же рандомные рулетки, или типа того.
Ну, учитывая, что очередной, убийца Inzoi теперь борется за вообще выход в релиз. Смысла выпускать 5 версию симса пока нет. Тем более это риски. Плюс пока есть спрос на 4 и на гору платного и не очень доп. конета это было бы опрометчиво