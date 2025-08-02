Президент EA ясно дала понять, что Sims 5 не стоит ждать, вместо этого будет развиваться существующий контент

Руководитель EA изложила доводы в пользу того, почему The Sims 5 на самом деле является плохой идеей для фанатов, и, справедливости ради, в ее словах есть некоторый смысл.

Лора Миле, президент EA Entertainment, которая высказалась на тему еще одной инкарнации The Sims в длинном интервью для GamesRadar.

Миле признала, что The Sims «представляет собой одну из самых больших возможностей для роста Electronic Arts» и что в разработке находится множество планов относительно франшизы, но The Sims 5 не рассматривается как часть этого рецепта.

«Чего бы мне не хотелось, так это чтобы вам пришлось начинать всё с нуля, с нуля, отказываясь от всего, что вы создали, от всего контента, который вы приобрели за эти годы. За последние 10 лет мы выпустили более 85 наборов контента для The Sims 4, поэтому перезагрузка неудобна для игроков и не является хорошей идеей для нашего сообщества».

Это справедливое замечание, но все же такой ход мыслей разочарует многих фанатов, которые все еще надеются, что The Sims 5 будет выпущен.

То, что планируется, — это своего рода многопользовательская платформа, включающая в себя и мобильные игры, а также улучшения и обновления для существующей игры Sims 4. На данном этапе ничего из того, что происходит, еще не определено как следует, но совершенно очевидно, что The Sims 5 не является частью общей картины.

Еще можно ожидать связи между играми и фильмом The Sims, который был анонсирован в конце прошлого года.