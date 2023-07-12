Слух: The Sims 5 выйдет на мобильных устройствах раньше, чем на консолях

В вакансии инженера-программиста многопользовательского геймплея для Sims 5 отсутствует упоминание версии для консолей. На это обратил внимание портал GameRant.

Соискатель должен иметь достаточный опыт в разработке игр «как для ПК, так и для мобильных платформ». Предполагается, что игра выйдет сразу на PC и смартфонах, а версия для консолей появится позже.

В июне появились слухи о том, что The Sims 5 будет условно-бесплатной игрой и выйдет на консолях. Эта информация также стала известна из вакансий студии Maxis.