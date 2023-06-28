Согласно списку вакансий, The Sims 5, также известная как Project Rene, может быть условно бесплатной ©

Из списка вакансий стало известно, что предстоящий симулятор жизни EA The Sims 5 (в настоящее время известный как Project Rene) будет использовать бесплатный подход, следуя аналогичному подходу предыдущей игры в прошлом году.

Фан-аккаунт The Henford Hen обнаружил список вакансий «Руководитель отдела монетизации и рынка Project Rene» на веб-сайте EA Maxis, в котором в разделе «Обязанности» указано следующее: «Собственные цены на весь контент в этой бесплатной игре обеспечивают оптимальные цены и архитектуру контента. Предоставьте командам по контенту рекомендации по внутриигровому контенту, необходимому для удовлетворения потребностей игроков». Несмотря на то, что в нем используется странная конкретная версия термина, «бесплатный вход» действительно означает, что игра не будет стоить ничего, чтобы запустить ее.

Довольно легко догадаться, как именно сиквел будет монетизироваться, учитывая, что Sims — это серия, в которой игроки часто платят за предметы, одежду и множество других вещей за деньги. Есть также тот факт, что The Sims 4 также является бесплатной с прошлого года, и, вероятно, новая игра будет следовать аналогичной бизнес-модели. Тем не менее, новая игра все еще находится в разработке — и, конечно, многое может измениться с этого момента до момента ее выпуска, поэтому еще слишком рано говорить наверняка, как она проявится в это время.