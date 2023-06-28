The Sims 5 будет иметь новые опции кастомизации и социализации ©

Новое видео, опубликованное командой, работающей над The Sims 5, которая внутри компании называется Project Rene, дает нам первое представление о визуальном стиле и эстетике, которые мы можем ожидать от следующей игры франшизы.

В ролике были показаны прототипы сцен, а разработчики рассказали об использовании различных инструментов и техник, таких как освещение и анимация, чтобы помочь оживить мир The Sims 5. Студия работает над новыми технологиями освещения, которые позволят привнести в игру больше возможностей для персонализации.

В ролике также рассказывается о новых системах социализации в The Sims 5: планируется полностью переделать игру, чтобы помочь игрокам лучше понимать, о чем говорят их симы.

The Sims 5 была впервые представлена как Project Rene еще в 2022 году. Хотя в то время было объявлено не так много подробностей об игре, студия рассказала нам о некоторых функциях настройки, которые будут доступны игрокам в новой игре.

В настоящее время игра все еще находится на ранней стадии разработки, и мы, вероятно, увидим больше подробностей по мере продолжения цикла разработки.