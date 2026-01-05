В сеть утек первый взгляд на персонажей новой The Sims

Вслед за слухами о том, что эпоха продолжительной поддержки The Sims 4 близится к закату, в распоряжении инсайдеров оказалось изображение, которое, предположительно, демонстрирует визуальный стиль персонажей следующей части серии. Новая часть в серии якобы создается под кодовым названием Project X. В игре обещают реализовать полноценный открытый мир, приблизить дизайн героев к фотореализму и значительно повысить возможности симулятора жизни.

Портал Sims Community получил анонимное письмо с вложением под названием TSX_MATERIAL_SIMS_EXPLORATORY. На скриншоте представлены четыре сима, чей дизайн заметно отличается от текущей стилистики «четверки». Персонажи выглядят более детализированными и проработанными, с улучшенными текстурами волос и одежды, но при этом сохраняют узнаваемую эстетику работ студии Maxis. Подзаголовок на изображении гласит: «Create Beyond Limits».

Согласно данным инсайдеров, Project X — это не просто очередное обновление, а самостоятельный одиночный проект, который был выделен из нашумевшего Project Rene - предположительно The Sims 5. Сообщается, что Electronic Arts решила разделить опыт на две части: Project Rene останется мультиплеерной платформой, а Project X станет сюжетно-ориентированной игрой нового поколения.

Что известно из утечек о Project X:

Обещаны открытые бесшовные районы и улучшенная графика.

Локации будут в три раза более оживленными и населенными, чем в The Sims 4.

Новая игра создается на более современном движке, что позволит разработчикам быстрее исправлять баги и эффективнее работать с пользовательским контентом (модами), которые сейчас сильно усложняют поддержку The Sims 4.

Источники также утверждают, что 2026 год может стать финальным для крупных дополнений The Sims 4 (ожидается выход расширения на тему королевской жизни), после чего поддержка игры сведется к техническим патчам и небольшим наборам.