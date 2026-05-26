The Sims Medieval исчезла из магазинов - EA тихо убрала один из самых необычных спин-оффов серии

The Sims Medieval, экспериментальный спин-офф культовой серии The Sims от Electronic Arts, окончательно исчез из цифровой продажи. После удаления из Steam ещё в 2016 году игра оставалась доступной только в фирменном приложении EA, но теперь и там вместо покупки отображается статус «недоступно». По сути, проект 2011 года полностью выпал из официальной цифровой экосистемы.

Игра, вышедшая более десяти лет назад, заметно отличалась от основной серии: вместо привычного симулятора жизни игрокам предлагалось управлять королевством в средневековом сеттинге с элементами RPG. Несмотря на ограниченную поддержку и всего одно дополнение — The Sims Medieval: Nobili e Pirati — проект сумел обрести собственную фанатскую базу за счёт необычной структуры и более «сюжетного» подхода к геймплею.

Electronic Arts пока никак не прокомментировала удаление, и это только усилило спекуляции в сообществе. Самое простое объяснение — техническое устаревание игры, которая не обновлялась годами и могла стать проблемной на современных системах. Более обсуждаемая версия связывает это с общей стратегией компании: не исключено, что EA постепенно «очищает» каталог, оставляя только активно поддерживаемые продукты и современные релизы.

Есть и более осторожные предположения фанатов: некоторые считают, что подобные шаги могут быть подготовкой к переосмыслению старых идей или даже ремейку. Однако никаких подтверждений этому нет, и пока это скорее надежда, чем реальная перспектива.

Важно, что игроки, уже купившие The Sims Medieval, сохраняют доступ к ней в своих библиотеках и могут продолжать играть без ограничений. Но для новых пользователей ситуация фактически означает одно — официального способа познакомиться с игрой больше не осталось. И это выглядит довольно символично: экспериментальный ответвление серии тихо ушло в историю, оставив после себя статус почти «утраченной» части The Sims.