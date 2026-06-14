Игрокам стала доступна демоверсия ремастера SiN

В сервисе Steam стала доступна демоверсия SiN Reloaded - переиздания культового шутера 1998 года от Ritual Entertainment.

За разработку ремастера отвечают Nightdive Studios и Ritual Entertainment, а издателями выступают Nightdive Studios и Atari. Проект представляет собой обновлённую версию оригинальной SiN, созданной на движке Quake II. Авторы обещают переработанную графику, модернизированное управление и адаптацию для современных систем.

События игры разворачиваются в антиутопическом мире недалёкого будущего. Главным героем вновь станет полковник Джон Блэйд, которому предстоит противостоять главе корпорации SinTEK Industries Элексис Синклер. По сюжету компания распространяет препарат, изменяющий ДНК людей, что приводит к появлению генетически модифицированных мутантов.

Согласно описанию проекта, ремастер сохранит ключевые особенности оригинала, включая высокий уровень интерактивности окружения и нелинейные элементы прохождения. Также в состав полной версии войдёт дополнение Wages of SiN. Обновлённая версия создаётся на движке KEX Engine, который уже использовался Nightdive Studios для переиздания ряда классических игр.

Среди заявленных улучшений - текстуры и модели высокого разрешения, поддержка разрешения до 4K при частоте до 144 кадров в секунду, обновлённый пользовательский интерфейс, переработанные карты и возможность переключаться между оригинальной и обновлённой графикой. Кроме того, разработчики добавят достижения и улучшенную версию саундтрека.

Демоверсия уже доступна для загрузки в Steam. При этом русский язык в списке поддерживаемых языков не указан. Для запуска потребуется 64-разрядная версия Windows 10, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта с поддержкой DirectX 11 или Vulkan 1.1.