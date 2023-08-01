Nightdive Studios объявила о задержке выпуска SiN: Reloaded ©

1 августа Nightdive Studios опубликовали обновленную информацию о статусе своей обновленной игры SiN: Reloaded. Они объявили, что выпуск игры будет отложен из-за ряда проблем, которые повлияли на сроки разработки.

Согласно заявлению, команда разработчиков сосредоточилась на других проектах, завершение которых заняло больше времени, чем первоначально предполагалось. К сожалению, это повлияло на прогресс нескольких других игр, включая SiN: Reloaded.

«Мы сосредоточились на других проектах, которые превысили ожидаемый период разработки по причинам, о которых до сих пор неоднократно говорилось», — говорится в заявлении. «К сожалению, это повлияло на некоторые другие наши игры, включая SiN».

Хотя объявление подтвердило задержку, Nightdive Studios заверили фанатов, что проект SiN: Reloaded все еще находится в стадии реализации. «Проект не умер, и мы продолжим заниматься SiN: Reloaded, но позже», — говорится в заявлении.

Компания также намекнула на возможность внесения изменений в проект, хотя подробностей на данный момент не приводится. «Проект также претерпит некоторые изменения, которые мы пока не готовы анализировать», — говорится в сообщении.

Nightdive Studios и 3D Realms совместно работают над SiN: Reloaded, обновленной версией шутера 1998 года от Ritual Entertainment. Первоначальная игра была новаторским сюжетным шутером от первого лица, отличавшимся богатым развитием персонажей, дизайном врагов и надежным арсеналом оружия.

Обновленная игра вращается вокруг персонажа полковника Джона Р. Блейда, главы частного охранного агентства. Антагонист, генеральный директор SinTEK Industries, изменяет ДНК человека и планирует создать армию генно-инженерных мутантов. Повествование предлагает игрокам противостоять антагонисту и ее планам мирового господства.

Обновленная версия обещает расширенный игровой процесс с рядом улучшений. К ним относятся модели и текстуры высокой четкости, поддержка широкого и сверхширокого разрешения видео, а также встроенная поддержка контроллера. Кроме того, в игре будут представлены восстановленные и не подвергнутые цензуре оригинальные игровые ресурсы, а также многопользовательские игровые режимы Deathmatch и Capture the Flag

Обновленная игра также будет включать улучшения обновления SiN: Gold 2020 и исправления ошибок. Хотя в заявлении выражается благодарность за постоянную поддержку и терпение, в нем не указаны новые сроки выпуска SiN: Reloaded. Он закончился подтверждением статуса студии.