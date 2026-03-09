ЧАТ ИГРЫ
SiN 31.10.1998
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.7 104 оценки

Ремастер классического шутера SiN Reloaded от Nightdive Studios выйдет в этом году

monk70 monk70

Сегодня Nightdive Studios объявили о выходе SiN Reloaded в этом году, опубликовав новый новый трейлер.

Первоначально выпущенная в 1998 году и разворачивающаяся в антиутопическом мире недалекого будущего, SiN: Reloaded позволяет вам управлять консультантом по безопасности полковником Джоном Р. Блейдом и противостоять соблазнительно злой доктору Элексис Синклер. Когда Элексис, генеральный директор SinTEK Industries, начинает вводить на улицы препарат, изменяющий ДНК, настаёт время пересмотреть законы морали, сразившись с нечестивой армией генетически модифицированных мутантов Элексис. Кроме того, это издание включает в себя обновлённую графику, современное управление и дополнительный набор миссий Wages of SiN.

Основные особенности:

  • Играйте в оригинальную SiN и в дополнение SiN: Wages of Sin, оптимизированное с помощью движка KEX Engine.
  • Прекрасно переработанная графика с HD-текстурами и моделями (до) 4K разрешения при 144 FPS, сглаживанием, улучшенными 2D-экранами и оформлением меню.
  • Переработанные схемы управления и модернизированный пользовательский интерфейс для геймпадов и мыши и клавиатуры.
  • Улучшенные карты по всей игре.
  • Переключайтесь между обновленной графикой и оригинальной версией SiN Gold.
  • Совершенно новые достижения.
  • Треки Зака ​​Белики в более высоком разрешении, сведенные и записанные Крисом Моком.
  • Архив, полный эксклюзивных материалов о создании игры.
18
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
6363

Помню игру по))

12
Egik81

А вот это уже интересно. Насколько помню уже пытались его облагородить. Хотя думаю сейчас у игры будут проблемы. Главная злюка, баба, а традиционные семейные ценности. Ну как баба и плохая.

Мне особенно запомнился отрезок, где нужно было с гаутлинга из вертика хреначить по крыше здания. Могу путать, ибо было ох как давно.

6
Red Salamandra

Вот смотрю я этот трейлер и ощущение такое, как будто меня хотят на бабло развести разрабы этой поделкой. Чёт не хочется ни покупать, ни играть в неё.

6
CRAZY rock GAME

Это типа ремастером зовется

6
K0t Felix

Не знаю такой игори, но мне понравилось

4
