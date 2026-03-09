Ремастер классического шутера SiN Reloaded от Nightdive Studios выйдет в этом году

Сегодня Nightdive Studios объявили о выходе SiN Reloaded в этом году, опубликовав новый новый трейлер.

Первоначально выпущенная в 1998 году и разворачивающаяся в антиутопическом мире недалекого будущего, SiN: Reloaded позволяет вам управлять консультантом по безопасности полковником Джоном Р. Блейдом и противостоять соблазнительно злой доктору Элексис Синклер. Когда Элексис, генеральный директор SinTEK Industries, начинает вводить на улицы препарат, изменяющий ДНК, настаёт время пересмотреть законы морали, сразившись с нечестивой армией генетически модифицированных мутантов Элексис. Кроме того, это издание включает в себя обновлённую графику, современное управление и дополнительный набор миссий Wages of SiN.

Основные особенности: