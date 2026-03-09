Ремастер классического шутера SiN Reloaded от Nightdive Studios выйдет в этом году

Сегодня Nightdive Studios объявили о выходе SiN Reloaded в этом году, опубликовав новый новый трейлер.
Первоначально выпущенная в 1998 году и разворачивающаяся в антиутопическом мире недалекого будущего, SiN: Reloaded позволяет вам управлять консультантом по безопасности полковником Джоном Р. Блейдом и противостоять соблазнительно злой доктору Элексис Синклер. Когда Элексис, генеральный директор SinTEK Industries, начинает вводить на улицы препарат, изменяющий ДНК, настаёт время пересмотреть законы морали, сразившись с нечестивой армией генетически модифицированных мутантов Элексис. Кроме того, это издание включает в себя обновлённую графику, современное управление и дополнительный набор миссий Wages of SiN.
Основные особенности:
- Играйте в оригинальную SiN и в дополнение SiN: Wages of Sin, оптимизированное с помощью движка KEX Engine.
- Прекрасно переработанная графика с HD-текстурами и моделями (до) 4K разрешения при 144 FPS, сглаживанием, улучшенными 2D-экранами и оформлением меню.
- Переработанные схемы управления и модернизированный пользовательский интерфейс для геймпадов и мыши и клавиатуры.
- Улучшенные карты по всей игре.
- Переключайтесь между обновленной графикой и оригинальной версией SiN Gold.
- Совершенно новые достижения.
- Треки Зака Белики в более высоком разрешении, сведенные и записанные Крисом Моком.
- Архив, полный эксклюзивных материалов о создании игры.
Помню игру по))
А вот это уже интересно. Насколько помню уже пытались его облагородить. Хотя думаю сейчас у игры будут проблемы. Главная злюка, баба, а традиционные семейные ценности. Ну как баба и плохая.
Мне особенно запомнился отрезок, где нужно было с гаутлинга из вертика хреначить по крыше здания. Могу путать, ибо было ох как давно.
Вот смотрю я этот трейлер и ощущение такое, как будто меня хотят на бабло развести разрабы этой поделкой. Чёт не хочется ни покупать, ни играть в неё.
Это типа ремастером зовется
Не знаю такой игори, но мне понравилось