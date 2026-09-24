SiN: Reloaded, ремастер классического шутера SiN, вышел на ПК и консолях

Сегодня Nightdive Studios и Atari выпустили SiN: Reloaded — полноценный ремастер культового шутера от первого лица, созданного студией Ritual Entertainment в 1998 году. Оригинал прославился благодаря новаторским для своего времени решениям: глубокой интерактивности, системе повреждений отдельных частей тела и разветвлённому сюжету.

Новая версия, созданная на движке KEX Engine от Nightdive с учётом возможностей современного оборудования, включает в себя как основную кампанию, так и дополнение Wages of SiN. Игра получила текстуры высокого разрешения (HD), обновлённый интерфейс и систему достижений. Игроки могут погрузиться в действие уже сейчас на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, а также на ПК (в Steam и GOG).

Оригинальная игра SiN (1998 г.) расширила границы жанра шутеров, предложив уникальные для той эпохи механики: отслеживание попаданий в конкретные части тела, реактивное поведение врагов и интерактивные элементы окружения — от работающих компьютеров до пилотируемой техники. SiN: Reloaded сохраняет все эти особенности, перенося динамичные бои и гибкую структуру миссий на современные платформы без ущерба для оригинального геймдизайна. Игра также запомнилась яркими персонажами: суровым и опытным протагонистом, полковником Джоном Блейдом, и блестящей, богатой, соблазнительной, но лишённой моральных принципов злодейкой Алексис Синклер.

SiN: Reloaded, созданная на базе фирменного движка KEX от студии Nightdive, предлагает значительные технические улучшения и нововведения, повышающие удобство игры как в основной кампании, так и в дополнении Wages of SiN. Ремастер поддерживает разрешение до 4K и частоту кадров до 144 FPS, включает обновлённые HD-модели и текстуры, улучшенную планировку уровней, а также переработанное управление для геймпадов и клавиатуры. Игроки могут на лету переключаться между обновлённой графикой и оригинальным визуальным стилем SiN Gold, проверять свои навыки в испытаниях ради новых достижений, слушать переработанное аудио и изучать эксклюзивный цифровой архив материалов о создании игры.

Ключевые особенности игрового процесса: