Sin & Punishment получила нативный ПК-порт - статическая рекомпиляция добавила широкоформатный режим и 60+ FPS

Культовый экшен Sin & Punishment, выпущенный для Nintendo 64 в 2000 году, получил неофициальный нативный порт на ПК. Проект SnPRecomp находится на стадии альфа-тестирования и использует N64Recomp для статической рекомпиляции оригинального кода игры, N64ModernRuntime для его выполнения и RT64 в качестве графического рендерера. Таким образом, порт исполняет предварительно рекомпилированный код игры непосредственно на современном оборудовании, а не эмулирует процессор Nintendo 64.

Уже сейчас SnPRecomp поддерживает широкоформатные экраны с расширением области изображения, разрешения выше оригинального и сглаживание, а также частоту кадров выше стандартных 30 FPS. Управление по умолчанию адаптировано под два аналоговых стика современных геймпадов с возможностью полного переназначения кнопок, предусмотрена и клавиатура. Поддерживаются как оригинальная японская версия Sin & Punishment, так и английский фанатский перевод. Для запуска необходимо использовать собственный дамп игры — игровые данные в проект не входят.

Автор отмечает, что игра уже находится в очень играбельном состоянии, однако широкоформатный режим и повышенная частота кадров пока считаются экспериментальными. В отдельных сценах по краям экрана может отображаться небо или пустое пространство, поскольку оригинальная игра создавалась исключительно под формат 4:3 и за пределами видимой области геометрии попросту нет. Проект протестирован на Windows; предусмотрена нативная сборка для Linux и Steam Deck, но на реальном Steam Deck она пока не проверялась.