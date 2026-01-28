Steam успешно покоряет эротический хоррор Sin Spire с БДСМ-сценами и отсылками на культовые игры

Похоже, январь решил напомнить, что самые странные релизы иногда оказываются самыми заметными. Пока сотни игр осторожно раскачиваются после своего выхода в начале этого года, Sin Spire уже несколько дней подряд держится на виду — и делает это без громких заявлений или внедрения вирусных механик, а исключительно за счёт реакции игроков.

Sin Spire вышла на ПК в цифровом магазине Stean и с момента релиза уверенно набрала аудиторию. По данным SteamDB, на пике онлайн проекта достигал 961 игрока, а текущие значения стабильно держатся в районе 600–700 человек. Для нишевого проекта с жёстким рейтингом 18+ это заметный результат, особенно с учётом того, что рост пришёлся не на один короткий всплеск, а растянулся на несколько дней после релиза.

Общий пользовательский рейтинг в Steam остаётся на уровне «Очень положительные»: более 290 обзоров и около 80% одобрения по данным SteamDB. В отзывах Sin Spire чаще всего хвалят атмосферу, сочетание хоррора и ролевых элементов, а также необычную подачу, где эротический контент не вынесен за скобки, а встроен в сам геймплей. При этом критика тоже звучит регулярно — игроки отмечают тяжёлый старт, необходимость длительного фарма и нехватку разнообразия ближе к середине игры.

Отдельно выделяется реакция аудитории на сложность. Многие обзоры сходятся во мнении, что Sin Spire не наказывает за осторожную игру: бегство, скрытность и повторные заходы в подземелья — не ошибка, а часть задумки. Тем не менее для многих этот проект стал приятным открытием с массой отсылок на культовые игры.

На фоне этого Sin Spire уже успел засветиться в чартах Steam: игра входит в топ по активности вишлистов и держится в числе заметных новинок конца января. Оценки по владельцам разнятся — от нескольких тысяч до примерно 10–13 тысяч копий, в зависимости от источника, но даже нижняя планка выглядит уверенно для проекта из категории "18+".

Для тех кто заинтересуется необычным проектом молодой студии Krasue Games, она была полностью переведена на русский язык. Локализация, к слову, в таких играх тоже относительная редкость.