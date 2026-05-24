Российская студия Sineus Games создает масштабную фэнтезийную франшизу Синеус

Основатель российской студии Sineus Games Андрей Крылов поделился подробностями создания масштабной медиафраншизы Синеус, включая особенности вымышленной вселенной и планы по выпуску сопутствующих проектов. В основу грядущих игр студии ляжет оригинальный фантастический мир, вдохновленный славянским фольклором и историческими летописями.

Идея создания вселенной зародилась около 3 лет назад в Вологодской области во время организации игрового хакатона, названного в честь легендарного брата Рюрика - Синеуса, который по преданиям правил на Белом озере. Проект постепенно перерос в полноценную медиафраншизу, над лором которой команда активно работала с самого начала. За первые 3 месяца авторы подготовили 70 страниц детального описания вселенной, прописав хронологию, расы и ключевых персонажей.

По словам Андрея Крылова, франшиза не планируется как строго историческая реконструкция. Разработчики создают оригинальный мир на стыке научной фантастики, славянской мифологии и фэнтези. Согласно сюжету, Синеус является живым человеком, который некогда победил тьму, но не окончательно, что дает задел для множества новых историй и героев. Прототипами некоторых персонажей выступают реальные люди, например, героиня по имени Хельма списана с супруги основателя студии, а в будущем к созданию образов планируют привлекать известных блогеров и знаменитостей.

Дебютным игровым проектом во вселенной станет кооперативный экшен-рогалик с элементами защиты базы Sineus Arena Survivors, запланированный к выходу на PC в июне 2026 года. В планах разработчиков уже есть еще 2 игры, одна из которых находится на стадии активной разработки. Главным же флагманом франшизы должна стать масштабная многопользовательская ролевая игра Синеус, известная также под рабочим названием Легенда о единстве. В команду разработки входят специалисты с опытом работы в крупных отечественных и зарубежных игровых компаниях.

Развитие франшизы не ограничится только видеоиграми для PC. Авторы планируют запустить анимационный сериал, созданием которого займется одна из ведущих отечественных анимационных студий, а также выпускать книги и графические романы. Кроме того, студия проводит различные творческие конкурсы для привлечения сообщества, включая литературные состязания и зимние конкурсы электронной музыки. Разработчики делают ставку на комплексный трансмедийный подход, стремясь создать крупную отечественную вселенную.