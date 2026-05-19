Релиз игры для взрослых SiNiSiStar 2 вызвал ажиотаж: серверы издателя рухнули из-за людей, пытающихся скачать патч 18+

16 мая в Steam состоялся релиз SiNiSiStar 2 - продолжения готической экшн-JRPG от разработчика Uu. Игра, выпущенная издателями Sanuk и Eroge Japan, сразу же завоевала высокие оценки пользователей, заработав рейтинг "Очень положительно" на основе более 800 отзывов на момент написания новости.

Особенностью релиза стало то, что на Steam была выпущена цензурированная версия проекта. Оригинальная же версия игры с пометкой 18+, вышедшая еще в 2025 году на платформе DLSite, доступна только в Японии. Однако издатели предусмотрительно выпустили бесплатный "взрослый" патч, восстанавливающий оригинальный контент, на своем официальном сайте.

Ажиотаж вокруг дополнения оказался настолько огромным, что серверы Eroge Japan не выдержали нагрузки. Представитель компании, известный под ником Piro, подтвердил информацию о временном отключении ресурсов.

В момент выхода SiNiSistar 2 количество одновременных обращений резко возросло, что привело к временному падению серверов Eroge Japan. Сейчас проблема решена, работоспособность восстановлена. Спасибо всем за такой огромный интерес!

Все желающие могут загрузить патч, возвращающий в игру жестокие и откровенные сцены, прямо с найшего сайта:

SiNiSiStar 2 рассказывает историю сестер Лелии и Ханьи, которые принимают священную миссию по уничтожению древнего потустороннего зла, охватившего землю Арсезонс. Игрокам предстоит исследовать мрачные болота, пещеры и заброшенные деревни, выполненные в уникальном стиле, сочетающем детализированную 2D-пиксельную графику с 3D-объектами. Сражения с ужасами проклятых земель представляют собой микс из ближнего боя и магии.